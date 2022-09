Berlin Marathon: Eliud Kipchoge knackt Weltrekord

Eliud Kipchoge hat den Weltrekord beim Berlin geknackt. Der Lauf-Star unterbot seine eigene Bestmarke.

Eliud Kipchoge schlug sich vor dem Ziel mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf die Brust. Der Marathon-Star wusste bereits auf den letzten Metern: Der nächste Weltrekord ist ihm sicher. Im Herzen von Berlin schrieb der Kenianer mit einer Zeit von 2:01:09 Stunden am Sonntag erneut ein Stück Lauf-Geschichte und knackte seine eigene Bestmarke.

"Ich bin überglücklich", sagte der zweimalige Olympiasieger und verwies am ARD-Mikrofon ganz bescheiden auf Trainer, Manager und Betreuer: "Diesen Weltrekord habe ich unserem Teamwork zu verdanken."

Die bislang gültige Bestmarke (2:01:39) hatte Kipchoge 2018 ebenfalls in der deutschen Hauptstadt aufgestellt. Zu immer neuen Höchstleistungen motiviere ihn unter anderem die Familie, sagte der 37-Jährige.

Auf die Frage, ob er im nächsten Jahr in Berlin die Zwei-Stunden-Marke knacken wolle, sagte Kipchoge lachend: "Lasst uns das an einem anderen Tag besprechen. Jetzt will ich den Weltrekord erst einmal feiern, genießen und realisieren, was passiert ist."

Im Schatten der Rekordzeit gelang Tigist Assefa bei den Frauen die bislang drittbeste Zeit einer Marathon-Läuferin. In 2:15:37 Stunden setzte sich die Äthiopierin vor der Kenianerin Rosemary Wanjiru (2:18:00) und ihrer Landsfrau Tigist Abayechew (2:18:03) durch.

Bei den Männern sicherte sich Mark Korir (Kenia/2:05:58 Stunden) den zweiten Platz, Dritter wurde Tadu Abate (2:06:28). Bester Deutscher war der gerade erst eingebürgerte Haftom Welday, der als Elfter ins Ziel kam (2:09:06).

Eliud Kipchoge: 2-Stunden-Schallmauer steht offiziell noch

Doch Kipchoge lief allen davon. Im Vorfeld hatte er betont, dass er auf eine Bestleistung hoffe - bei Kipchoge ist das gleichbedeutend mit dem Weltrekord. Nach dem Startschuss um 9.15 Uhr unterstrich der Ausnahmekönner gleich seine Ambitionen. Von Beginn an lief er in einem hohen Tempo vorne weg.

Zwischenzeitig hatte es sogar danach ausgesehen, als könnte Kipchoge die magische Schallmauer von zwei Stunden durchbrechen. Das war ihm als erstem Menschen schon einmal 2019 gelungen. Als offizieller Weltrekord galten die 1:59:40 Stunden allerdings nicht, da diese unter "Laborbedingungen" entstanden waren.

In Berlin war Kipchoge für seine Verfolger dennoch außer Reichweite. Vorjahressieger Guye Adola (Äthiopien) musste bereits vor der 15-km-Marke abreißen lassen. Dessen Landsmann Andamlak Belihu blieb Kipchoge zunächst noch auf den Fersen, bei Kilometer 30 betrug der Rückstand des 23-Jährigen allerdings schon 31 Sekunden.

Angefeuert von den Zuschauern am Rande der Strecke bestritt Kipchoge auf den letzten Kilometern ein einsames Rennen an der Spitze, stets auf Weltrekordkurs.

Mit konzentriertem Blick ging es durch das Brandenburger Tor, die neue Fabelzeit vor Augen. Mit einem Lächeln im Gesicht untermauerte Kipchoge mit seinem Zieleinlauf schließlich erneut seinen Status als Nummer eins.

Die Weltrekord-Entwicklung im Marathon der Männer

30.05.1969 Antwerpen: Derek Clayton (Australien) 2:08:33

06.12.1981 Fukuoka: Rob de Castella (Australien) 2:08:18

21.10.1984 Chicago: Steve Jones (Großbritannien) 2:08:05

20.04.1985 Rotterdam: Carlos Lopes (Portugal) 2:07:12

17.04.1988 Rotterdam: Belayneh Dinsamo (Äthiopien) 2:06:50

20.09.1998 Berlin: Ronaldo da Costa (Brasilien) 2:06:05

24.10.1999 Chicago: Khalid Khannouchi (USA) 2:05:42

14.04.2002 London: Khalid Khannouchi (USA) 2:05:38

28,09.2003 Berlin: Paul Tergat (Kenia) 2:04:55

30.09.2007 Berlin: Haile Gebreselassie (Äthiopien) 2:04:26

28.09.2008 Berlin: Haile Gebreselassie (Äthiopien) 2:03:59

25.09.2011 Berlin: Patrick Makau (Kenia) 2:03:38

29.09.2013 Berlin: Wilson Kipsang (Kenia) 2:03:23

28.09.2014 Berlin: Dennis Kimetto (Kenia) 2:02:57

16.09.2018 Berlin: Eliud Kipchoge (Kenia) 2:01:39

25.09.2022 Berlin: Eliud Kipchoge (Kenia) 2:01:09