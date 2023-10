Darts: "So etwas habe ich noch nie erlebt!" Salben-Posse um James Wade - und eine Fan-Schlägerei?

James Wade und Dirk van Duijvenbode haben sich in der ersten Runde der European Darts Championship in Dortmund ein Match auf teilweise desolatem Niveau geliefert. Anschließend setzte der Engländer zu einer kuriosen Erklärung an.

Er habe in der Anfangsphase mit den Auswirkungen einer Wärmesalbe zu kämpfen gehabt, die sein Gegner wegen Schulterbeschwerden aufgetragen hatte, erklärte Wade. "Das hat während der ersten drei oder vier Legs ein Brennen in meinen Augen verursacht", wird "The Machine" von onlinedarts.com zitiert.

Erst mit der Zeit habe er sich daran gewöhnt, meinte der 40-Jährige weiter: "So etwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt."

Wade setzte sich letztlich mit 6:3 gegen seinen niederländischen Kontrahenten durch und zog ins Achtelfinale ein. Das Match war allerdings nichts für Feinschmecker.

Wade kam lediglich auf durchschnittlich 80.06 Punkte pro Aufnahme. Van Duijvenbode, dessen Form sich seit einiger Zeit im Sinkflug befindet, auf gerade einmal 75.71 Zähler.

© imago images

Darts: Fan-Schlägerei bei Pietreczko-Match?

Die European Darts Championship ist ein Major-Turnier, das in der Westfalenhalle ausgetragen wird. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko waren beziehungsweise sind auch drei deutsche Spieler qualifiziert.

Während Clemens (5:6 gegen den Schotten Peter Wright) und Schindler (1:6 gegen den Engländer Stephen Bunting) bereits ausgeschieden sind, steht Pietreczko nach seinem 6:3-Sieg gegen Ross Smith (England) im Achtelfinale. Dort bekommt es "Pikachu" am Samstagabend mit Michael van Gerwen aus den Niederlanden zu tun.

Pietreczko ließ sich bei seinem Sieg nicht einmal von einer Schlägerei unter Fans aus der Ruhe bringen, die sich einem Bericht von ntv zufolge in der Anfangsphase seines Spiels nahe der Bühne zugetragen haben soll.

Ein Anhänger konnte demnach selbst von mehreren Security-Mitarbeitern minutenlang nicht beruhigt und aus der Halle gebracht werden.