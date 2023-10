Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Datum, Termin, Spieler, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Von Montag bis Sonntag läuft der World Darts Grand Prix. Wir zeigen Euch, wer bei dem Wettbewerb dabei ist und wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Bühne frei für das nächste Darts-Highlight des Jahres! In der Morning Side Arena von Leicester findet der Darts World Grand Prix statt. Das Major-Turnier ist mit 600.000 Pfund dotiert, der Sieger darf sich über einen Scheck über 120.00 Pfund freuen. Die Besonderheit bei diesem Turnier ist, dass ein Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden muss.

Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Datum, Termin

Der Darts World Grand Prix findet vom 2. bis zum 8. Oktober statt. An den beiden ersten Tagen steigen die Spiele der 1. Runde. Das große Finale wird am Sonntag gespielt.

Darts - World Grand Prix: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Runde Montag, 2. Oktober 20 Uhr 1. Runde Dienstag, 3. Oktober 20 Uhr 1. Runde Mittwoch, 4. Oktober 20 Uhr 2. Runde Donnerstag, 5. Oktober 20 Uhr 2. Runde Freitag, 6. Oktober 20 Uhr Viertelfinale Samstag, 7. Oktober 21 Uhr Halbfinale Sonntag, 8. Oktober 20.30 Uhr Finale

Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Spieler, Teilnehmer

Aus der PDC Order of Merit und der Pro Tour Order of Merit sind die jeweils besten 16 Darter für den World Grand Prix qualifiziert. Dabei sind mit Gabriel Clemens und Martin Schindler auch zwei Darter aus Deutschland. Michael van Gerwen will seinen Titel verteidigen.

© getty Martin Schindler ist einer von zwei Deutschen beim Darts World Grand Prix.

Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Spieler, Teilnehmer im Überblick

PDC Top 16 Pro Tour Top 16 Michael van Gerwen (Titelverteidiger) Josh Rock Peter Wright Krzysztof Ratajski Michael Smith Martin Schindler Gerwyn Price Stepehn Bunting Nathan Aspinall Ross Smith Luke Humphries Andrew Gilding Jonny Clayton Jose de Sousa Rob Cross Gary Anderson Danny Noppert Mike De Decker Dirk van Duijvenbode Daryl Gurney Joe Cullen Gabriel Clemens Dave Chisnall Brendan Dolan Damon Heta Raymond van Barneveld Dimitri Van den Bergh Chris Dobey Ryan Searle Callan Rydz James Wade Luke Woodhouse

Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Die Spiele am 2. Oktober

Am ersten Tag des Darts World Grand Prix werden acht Partien der 1. Runde im Modus "Best of 3 Sets" gespielt. Unter anderem bekommt es heute Martin Schindler mit Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld zu tun.

Darts World Grand Prix: Die Spiele am 2. Oktober im Überblick

Darter 1 Darter 2 Dirk van Duijvenbode Brendan Dolan Jose de Sousa Gary Anderson Krzysztof Ratajski James Wade Martin Schindler Raymond van Barneveld Nathan Aspinall Stephen Bunting Gerwyn Price Danny Noppert Michael Smith Callan Rydz Rob Cross Andrew Gilding

Darts World Grand Prix heute live im Free-TV: Übertragung im TV und Livestream

Der Darts World Grand Prix wird in diesem Jahr vom ersten bis zum letzten Turniertag von zwei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. Der private Sportsender Sport1 sendet täglich im Free-TV und zeigt alle Spiele in einem kostenlosen Livestream.

Ebenfalls täglich live dabei seid Ihr mit DAZN. Dort können alle Spiele im Livestream auf dem Smart-TV, Smartphone, PC, Laptop und Laptop verfolgt werden.

Heute beginnt die Free-TV-Übertragung von Sport1 mit Kommentator Bastian Schwele und Experte Robert Marjanovic um 21.45 Uhr. DAZN ist heute bei allen Spielen ab 20 Uhr live dabei.

© getty Auch Peter Wright ist in Leicester dabei.

Darts - World Grand Prix 2023: Die Sieger der vergangenen Jahre