Darts, Belgian Open: Damon Heta wählt Walk-On mit Rasenmäher – das ist wohl der kuriose Grund

Darts-Star Damon Heta hat bei den Belgian Open vor seinem 6:3-Sieg in der 2. Runde gegen Damian Mol erneut einen kuriosen Walk-On gezeigt: Der Australier kam diesmal mit einem Mini-Rasenmäher und Anglerhut auf die Bühne und fuhr mit dem Plastik-Spielzeug herum.

Der eigentlich als etwas verschlossen und angespannt geltende 35-Jährige erklärte der PDC seinen kuriosen Auftritt: "Ich will jedes Spiel gewinnen, aber manchmal will ich zu viel. Diese Walk-Ons lösen diese Spannung und helfen mir, mich zu entspannen. Also mache ich mit und schaue, was passiert. Ich genieße es und unterhalte das Publikum."

In der 2. Runde gegen Mol klappte ging seine Strategie durch einen Sieg auf. Später war allerdings gegen Jonny Clayton nach einer 3:6-Niederlage Schluss bei den Belgian Open.

Der Spieler mit dem Spitznamen "The Heat", ein Anagramm seines Nachnamens, fiel schon in den vergangenen Monaten immer wieder auf: Bei den German Darts Open im München beispielsweise ließ er den Song "Skandal im Sperrbezirk" als Walk-On-Song laufen, bei dem Turnier in den Niederlanden kam er in Oranje-Jacke und -Hut - und in Österreich trat er mit Skibrille und Stöcken auf. Seine kuriosen Aktionen sind also auf die Kultur abgestimmt, die er sich in dem jeweiligen Land vorstellt.

Damon Heta: Warum ein Rasenmäher in Belgien?

Der Hintergrund dazu könnte sein: Vor zwei Jahren riefen Umweltschützer in Belgien dazu auf, ausgerechnet im Mai Rasen nicht den Rasen zu mähen. So sollen die Bienen über einen längeren Zeitraum nicht verscheucht werden. Denn Bienen sterben schon seit einigen Jahren weltweit in großen Zahlen. Um sie zu retten, stimmten auch 2019 in Bayern 1,7 Millionen Menschen im erfolgreichsten Volksentscheid aller Zeiten für ihren Schutz.