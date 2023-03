Darts: Neun-Darter! Fallon Sherrock schreibt Geschichte

Fallon Sherrock hat mal wieder Darts-Geschichte geschrieben. Der Engländerin gelang als erste Frau bei einem PDC-Event ein Neun-Darter.

Im Rahmen der Winmau Challenge Tour 2023 gelang Sherrock in ihrem Erstrundenmatch gegen Marco Verhofstad das Kunststück, ein Leg mit neun Pfeilen (180, 180, 141) zu checken.

Zuvor hatte noch keine andere Frau einen Neun-Darter bei einem offiziellen Turnier des Welt-Dartverbandes PDC geworfen. Die Partie gewann die "Queen of Palace" letztlich mit 5:3.

Die Winmau Challenge Tour macht an diesem Wochenende in der niedersächsischen Stadt Hildesheim Halt. Am Ende der Tour erhalten die zwei besten Spieler eine PDC Tour Card für die Saison 2024/25 und einen Platz bei der kommenden Weltmeisterschaft.

Sherrock gilt ohne als Vorreiterin des Sports: Bei der WM 2020 gewann sie als erste Frau aller Zeiten ein Match bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Nach ihrem 3:2-Sieg in der ersten Runde gegen Ted Evetts bezwang sie auch noch den damals an Nummer elf gesetzten Mensur Suljovic mit 3:1. Erst in der dritten Runde war gegen Chris Dobey Schluss.

Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften gehörte sie dem Teilnehmerfeld ebenfalls an. Allerdings schied Sherrock jeweils in der ersten Runde aus.