Promi Darts WM 2023: Promis, Profis, Modus, Übertragung live im TV und Livestream

Am Samstag findet die Promi Darts WM 2023 statt. Promis, Profis, Modus, Übertragung live im TV und Livestream: SPOX liefert hier die grundlegenden Informationen zu dem Turnier.

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Weltmeisterschaft. Die Darts-WM 2023 in London hat am vergangenen Dienstag mit Michael Smith einen Sieger gefunden, am heutigen Samstag, den 7. Januar steht nun die Promi-Darts-WM in Deutschland an.

Zur Sache geht es heute ab 20.15 Uhr, Schauplatz des Turniers ist das Maritim Hotel in Düsseldorf. Welche Profis und Promis nehmen daran teil und wo wird eine Übertragung im TV und Livestream geboten? SPOX klärt darüber hier im Folgenden auf.

Promi Darts WM 2023: Promis, Profis

Zwölf Spieler sind bei der Promi-Darts-WM 2023 insgesamt im Einsatz, dabei bilden sie je zu zweit auf sechs Teams. Wie diese besetzt sind, steht bereits fest. Je ein Profi und ein Promi sind ein Team.

© getty Die Promi-Darts-WM 2023 steht an.

Rockmusiker Henning Wehland, TV-Moderator Matthias Killing, Ex-Fußballer Kevin Großkreutz, Comedian Bülent Ceylan, Comedian Oliver Pocher sowie dessen Frau Amira Pocher sind von Promi-Seite aus mit dabei. Als Profis nehmen Darts-Weltmeister Michael Smith, der deutsche Halbfinalist Gabriel Clemens, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Fallon Sherrock und Peter Wright an dem Event teil.

So setzen sich die Teams folglich zusammen.

Teams Henning Wehland und Gabriel Clemens Matthias Killing und Michael Smith Kevin Großkreutz und Michael van Gerwen Bülent Ceylan und Gerwyn Price Oliver Pocher und Fallon Sherrock Amira Pocher und Peter Wright

Promi Darts WM 2023: Modus

Wie wird gespielt? Angewandt wird der 501-Modus, was bedeutet: Die Spieler und Teams müssen schnellstmöglich von den 501 Punkten auf null kommen, um zu triumphieren.

Promi Darts WM 2023: Übertragung live im TV und Livestream

Die Promi-Darts-WM 2023 lässt sich live ansehen. Während Sport1 und DAZN zuletzt knapp drei Wochen lang die Darts-WM im Ally Pally gezeigt hatten, nimmt sich ProSieben der Übertragung der Promi-Darts-WM an. Los geht es um 20.15 Uhr, das Turnier dauert laut Plan bis um kurz nach Mitternacht.

Christian Düren moderiert die Show, derweil kommentiert Elmar Paulke die Matches. Wer nicht im linearen Fernsehen einschalten kann, dem wird ein Livestream angeboten. Abrufen lässt sich dieser kostenlos entweder auf ran.de oder bei JOYN, der Streamingplattform der Medienkonzerne ProSiebenSat.1 Media und Discovery.

Promi Darts WM: Letzte Gewinner

Die Promi-Darts-Weltmeisterschaft fand zuletzt Anfang 2020 aus. 2021 und 2022 wurde sie wegen der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen, nun feiert sie dafür ihr Comeback.