Halbfinale bei der Darts-WM im Ally Pally! Vier Profis kämpfen heute um zwei Finaltickets. Wir tickern für Euch die beiden Matches live mit.

Am vorletzten Tag der Darts-Weltmeisterschaft geht es so richtig zur Sache. Es stehen nämlich die beiden Halbfinalspiele an. Mit dabei sind auch die Weltmeister Gary Anderson und Peter Wright. Bei SPOX verpasst Ihr kein einziges Leg.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM: Halbfinals heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Erster schaffte es gestern James Wade ins Halbfinale. Der Engländer dominierte sein Viertelfinalspiel gegen Mervyn King und gewann schlussendlich mit 5:0. Stunden später sicherte sich der zweifache Weltmeister Gary Anderson, der heute auf seinen Landsmann Peter Wright trifft, sein Halbfinalticket. Zudem musste sich gestern der amtierende Weltmeister Gerwyn Price dem "Bully Boy" Michael Smith mit 4:5 geschlagen geben.

Vor Beginn: Das Halbfinale geht um 20 Uhr mit dem Spiel zwischen Michael Smith und James Wade los. Das schottische Duell zwischen Peter Wright und Gary Anderson geht danach über die Bühne. Wer sich das Finalticket sichern will, muss heute außerdem sechs Sätze gewinnen. In der Runde der letzten Vier gilt nämlich der Best-of-11-Sets-Modus.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally.

Darts WM: Halbfinals heute im TV und Livestream

Sport1 und DAZN übertragen beide Spiele live und in voller Länge. Bei Sport1 kommen dafür Kommentator Basti Schwele, Experte Robert Marijanovic und die Moderatorin Jana Wosnitza zum Einsatz.

Für DAZN kommentiert Elmar Paulke gemeinsam mit dem Experten Max Hopp. Wer die Matches bei DAZN verfolgen möchte, braucht ein Abonnement, das entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet.

Auch Sport1 hat für heute einen Livestream parat. Dieser ist im Gegensatz zum DAZN-Livestream kostenlos.

Darts WM: Das Halbfinale im Überblick