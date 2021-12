Darts-WM: Debütant Hempel schaltet Schindler spektakulär aus - Sherrock verliert Krimi

Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London das deutsche Duell gegen Martin Schindler in teils spektakulärer Manier gewonnen und die zweite Runde erreicht. Ausgeschieden ist dagegen Das WM-Abenteuer der Fanfavoritin Fallon Sherrock ist dagegen schon beendet.

Hempel setzte sich im Alexandra Palace etwas überraschend mit 3:0 gegen Schindler durch, nächster Gegner des 31-Jährigen ist der an Nummer fünf gesetzte Belgier Dimitri Van den Bergh.

Der mit Spannung erwartete erste Auftritt von Fallon Sherrock (27) endete enttäuschend. Die "Queen of the Palace", die vor zwei Jahren als erste Frau einen Mann bei der WM geschlagen hatte, unterlag dem Rekordmann Steve Beaton (31. WM-Teilnahme) im englischen Duell 2:3. Da Lisa Ashton (51) am Donnerstag ausgeschieden war, ist keine Frau mehr im Turnier.

"Ich habe es genossen auf der Bühne, es hat echt Spaß gemacht", sagte Hempel bei Sport1, er hoffe auf einen weiteren Sieg. "Ich würde mich freuen, wenn ich über Weihnachten hier bleiben dürfte, auch wenn es in der Seele wehtun würde."

© getty Florian Hempel wechselte erst spät vom Handball zum Darts.

Flo Hempel glänzt mit High-Finishes

Hempel begann stark und gewann den ersten Satz mit einem 156-Punkte-Finish, ließ danach aber reihenweise Chancen aus. Der Neuling nutzte erst die 13. Gelegenheit, um sich den zweiten Durchgang zu holen. Schindler konnte keine der wenigen Schwächephasen des Gegners nutzen, Hempel verwandelte gleich seinen ersten Matchdart, womit er ein 114er Finish komplettierte.

Durch das Aus für Schindler sind nur noch zwei von vier Deutschen im Turnier - Hempel und Gabriel Clemens (Saarwellingen/38), der vor einem Jahr ins Achtelfinale einzog und erst am 23. Dezember einsteigt. Teenager Fabian Schmutzler (Frankfurt/16) war mit 0:3 am Engländer Ryan Meikle gescheitert.

In der Nachmittagssession am Sonntag schied mit Steven Bunting der zweite gesetzte Spieler nach dem Polen Krzysztof Ratajski (Nr. 12) aus. Der Engländer (Nr. 16), der im Vorjahr bis ins Halbfinale vorgerückt und erst am späteren Weltmeister Gerwyn Price gescheitert war, unterlag seinem Landsmann Ross Smith mit 2:3 in den Sätzen.

Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Jahr Sieger Preisgeld 2021 Gerwyn Price 500.000 Pfund 2020 Peter Wright 500.000 Pfund 2019 Michael van Gerwen 500.000 Pfund 2018 Rob Cross 400.000 Pfund 2017 Michael van Gerwen 350.000 Pfund 2016 Gary Anderson 300.000 Pfund 2015 Gary Anderson 250.000 Pfund 2014 Michael van Gerwen 250.000 Pfund 2013 Phil Taylor 200.000 Pfund 2012 Adrian Lewis 200.000 Pfund