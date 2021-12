Darts-WM: Mega-Comeback von Anderson - Price bärenstark - Smith gewinnt irren Schlagabtausch

Gary Anderson ist bei der Darts-WM in London nach einem großen Comeback ins Achtelfinale eingezogen. Derweil steht der amtierende Weltmeister Gerwyn Price sogar bereits im Viertelfinale. Jonny Clayton und Michael Smith sorgten für das beste Match des bisherigen Turniers.

Anderson ist dem Aus in der dritten Runde nur knapp entkommen. Der "Flying Scotsman" zeigte gegen den Engländer Ian White lange eine ganz schwache Vorstellung und lag bereits mit 0:3 nach Sätzen zurück.

Der zweimalige PDC-Weltmeister startete anschließend begünstigt von der Schwäche seines Gegners auf die Doppelfelder eine Aufholjagd. Dennoch musste er gewaltig zittern. Im sechsten Satz vergab White sogar einen Matchdart.

Anderson genügte letztlich ein Average von 90.31 Punkten zum Einzug in die Runde der letzten 16. Dort trifft der 51-Jährige am Donnerstag auf den Engländer Rob Cross.

Price bärenstark - irres Match zwischen Clayton und Smith

Im ersten Achtelfinale dieser WM ließ Titelverteidiger Gerwyn Price (Wales) gegen Dirk van Duijvenbode (Niederlande) seine Muskeln spielen. Der "Iceman" gab zwar den ersten Satz ab, zeigte dann aber eine echte Machtdemonstration.

Price (Average: 96.99 Punkte, Doppelquote: 45.2 Prozent) schnappte sich unfassbare 12 Legs in Folge zum ungefährdeten 4:1-Sieg. Im Viertelfinale bekommt es der ehemalige Rugby-Profi mit Michael Smith (England) zu tun, der sich im bislang besten Match der WM mit 4:3 gegen Jonny Clayton (Wales) durchsetzte.

Dabei führte Gabriel-Clemens-Bezwinger Clayton bereits mit 2:0-Sätzen, ehe sich der "Bully Boy" drei Durchgänge in Folge schnappte. Clayton zwang Smith in den siebten Satz, wo sich der WM-Finalist von 2019 mit 6:4-Legs durchsetzte.

Smith spielte einen Average von 99.84 Punkten, Clayton kam gar auf 102.48 Punkte pro Aufnahme. "Es hat sich wie ein Finale angefühlt. Ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen, aber ich war da, als Clayton seine Chancen nicht genutzt hat", sagte Smith bei Sky.

© imago images Gary Anderson hat bei der WM den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Nathan Aspinall und Jose de Sousa ausgeschieden

In der Nachmittagssession gab es zwei faustdicke Überraschungen. Mit Nathan Aspinall ging die Nummer 10 der Welt gnandenlos unter. Der Engländer, der 2019 und 2020 das Halbfinale erreicht hatte, unterlag seinem Landsmann Callan Rydz mit 0:4.

Auch die Nummer 7 der Welt musste die Koffer packen. Jose de Sousa (Portugal) verlor sein Match gegen den Schotten Alan Soutar mit 3:4. Luke Humphries (England) zog derweil kampflos ins Achtelfinale ein. Sein Landsmann und Gegner Dave Chisnall wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Am späten Abend teilte dann auch der bereits ausgeschiedene Niederländer Danny Noppert via Instagram mit, dass er vor seinem Heimflug positiv getestet wurde. Noppert stand noch am Dienstag gegen den Engländer Ryan Searle auf der Bühne.

Zuvor waren bereits die Niederländer Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld und Vincent van der Voort positiv getestet worden.

Darts-WM: Die Spiele am 29. Dezember