Darts-WM: Aus für Vincent van der Voort nach positivem Coronatest

Das Coronavirus stellt die Darts-WM in London erstmals vor größere Probleme: Wie die PDC am Montagnachmittag mitteilte, wurde der Niederländer Vincent van der Voort positiv getestet und kann daher am Montagabend nicht zu seinem Drittrundenmatch gegen James Wade (England) antreten.

Wade, Nummer vier der Setzliste, zieht kampflos ins Achtelfinale ein.

Zuvor war bereits der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) nach seiner Zweitrundenniederlage gegen Rob Cross (England) positiv getestet worden. Die PDC betonte am Sonntag, alle Vorkehrungen zu treffen, um Spieler und Fans zu schützen.

"Dazu gehört auch, dass alle Spieler und Mitarbeiter bei der Rückkehr aus der Weihnachtspause einen negativen Test vorlegen müssen", sagte eine PDC-Sprecherin.

Van der Voort, Nummer 29 der Setzliste, hatte in der zweiten Runde den Engländer Adam Hunt ausgeschaltet.