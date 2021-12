Der 16-jährige Deutsche Fabian Schmutzler tritt bei der Darts-WM gegen Ryan Meikle. SPOX tickert das Duell live mit.

Ryan Meikle vs. Fabian Schmutzler: Für den 16-jährigen Deutschen beginnt die Darts-WM 2022 in London. Hier gibt's das Duell im Rahmen von Runde eins im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM: Ryan Meikle vs. Fabian Schmutzler heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf wen Schmutzler wiederum treffen sollte, sofern er sich heute durchsetzt, steht auch schon fest - und zwar auf Peter Wright. Die Partie wäre dann am morgigen Freitagabend um ca. 23 Uhr.

Vor Beginn: An Tag zwei des Turniers ist mit Fabian Schmutzler ein Deutscher im Einsatz. Der erst 16-Jährige bekommt es in Runde eins mit dem 25-jährigen Ryan Meikle zu tun. Schmutzler, der sich sensationell für die WM qualifizierte, könnte heute Geschichte schreiben und der jüngste Sieger ever bei der WM werden. Favorit ist aber eindeutig Meikle, die Nummer 71 der Welt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Darts-WM 2022 in London!

Darts WM: Ryan Meikle vs. Fabian Schmutzler heute live im TV und Livestream

Sowohl Sport1 als auch DAZN zeigen Euch Meikle vs. Schmutzler heute live. Bei Sport1 seht Ihr das Match sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream auf sport1.de und YouTube, der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt es Euch im Livestream.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Neben Darts bekommt Ihr dort live unter anderem auch jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Top-Ligen angeboten.

Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre