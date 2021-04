Am vorletzten Spieltag vor der Judgement Night liefern sich die besten Darts-Spieler der Welt in der Premier League of Darts mal wieder heiße Duelle. Welche Partien am heutigen 8. Spieltag auf dem Programm stehen und wo Ihr die Begegnungen verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Premier League of Darts: Der 8. Spieltag im Überblick

Weiter geht's in der Premier League of Darts mit dem 8. Spieltag. Dieser wird am heutigen Mittwoch, den 21. April, ausgetragen. Wie an den übrigen Spieltagen auch sind alle zehn Teilnehmer am Start. Los geht es ab 20 Uhr.

Als Austragungsort für den 8. Spieltag in der Premier League of Darts war ursprünglich Manchester vorgesehen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde jedoch der komplette Wettbewerb nach Milton Keynes in die Marshall Arena verlegt. Fans sind dort keine zugelassen.

Die erste Partie des 8. Spieltags bestreiten Rob Cross und Nathan Aspinall. Im Anschluss trifft der Vize-Weltmeister Gary Anderson auf Dimitri van den Bergh, bevor die aktuelle Nummer zwei der Welt, Michael van Gerwen, gegen Jose de Sousa ran muss.

Anschließend geht es weiter mit James Wade gegen Jonny Clayton, bevor Peter Wright und Glen Durrant den Abend abschließen werden. Alle Partie werden im Modus Best of 12 Legs ausgetragen.

Die Spiele ab 20 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Rob Cross Nathan Aspinall Gary Anderson D. Van den Bergh M. van Gerwen Jose de Sousa James Wade Jonny Clayton Peter Wright Glen Durrant

© getty Michael van Gerwen muss am 8. Spieltag der Premier League of Darts gegen Jose de Sousa ran.

Premier League of Darts: 8. Spieltag heute live im TV und Livestream

Ihr könnte den 8. Spieltag der Premier League of Darts sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen. Sport1 überträgt die Duelle der Top-Stars der Darts-Welt heute ab 20.15 Uhr live im TV. Zudem bietet der Privatsender auch einen kostenlosen Livestream auf seiner Homepage an.

Natürlich seid Ihr auch auf DAZN heute Abend live dabei. Der Sportstreaming-Dienst geht pünktlich um 20 Uhr mit der Premier League of Darts auf Sendung. Begleitet werden die fünf Matches von folgendem DAZN-Duo:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Tomas "Shorty" Seyler

Premier League of Darts: Der Modus

Die erste Phase der Premier League of Darts ist fast abgeschlossen. Nach dem 9. Spieltag (Donnerstag, 22. April), wenn alle zehn Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander gespielt haben, kommt es zur Judgement Night. Soll heißen: Die beiden schlechtesten Spieler der Tabelle scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Anschließend spielen die verbliebenen acht Profis erneut jeweils an sieben Spieltagen gegeneinander (Best of 14 Legs), die vier punktbesten Spieler qualifizieren sich fürs Halbfinale. Im Finale am 28. Mai wird dann der Sieger der Premier League of Darts 2021 ermittelt.

Premier League of Darts: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag