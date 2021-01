Darts: Gary Anderson und Michael van Gerwen beim PDC Masters ausgeschieden

Gary Anderson und Michael van Gerwen sind beim PDC Masters (alle Sessions LIVE auf DAZN) in Milton Keynes in der zweiten Runde ausgeschieden. Der "Flying Scotsman" unterlag in der Marshall Arena dem Engländer Adrian Lewis mit 8:10. Van Gerwen zog gegen den Waliser Jonny Clayton mit 9:10 den Kürzeren.

Weltmeister Gerwyn Price (Wales) gab sich beim 10:3 gegen Joe Cullen (England) ebenso wenig eine Blöße wie Peter Wright (Schottland) beim 10:8 gegen Simon Whitlock aus Australien.

Bitter lief es für Mensur Suljovic. Der Österreicher vergab gleich fünf Matchdarts und musste sich letztlich mit 9:10 Nathan Aspinall aus England geschlagen geben. Am Sonntag stehen die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale auf dem Programm.

PDC Masters: 2. Runde im Überblick

Mervyn King - Rob Cross 10:5

James Wade - Chris Dobey 10:4

Nathan Aspinall - Mensur Suljovic 10:9

Dave Chisnall - Daryl Gurney 10:9

Adrian Lewis - Gary Anderson 10:8

Peter Wright - Simon Whitlock 10:8

Gerwyn Price - Joe Cullen 10:3

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 10:9