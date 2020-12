Darts-WM: Jonny Clayton bleibt gegen Henderson cool - de Zwaan raus

Am sechsten Tag der Darts-WM hat sich Jonny Clayton souverän gegen Fan-Liebling John Henderson durchgesetzt. Am Nachmittag war bereits Vincent van der Voort erfolgreich gewesen. Aufgrund eines positiven Coronafalls wurden nur drei Spiele am Abend absolviert.

Clayton, Nummer 17 der Welt, ging mit 2:0 in Sätzen in Führung, ließ Henderson aber nochmal ins Match zurückkommen. Henderson hatte beim Stand von 1:2 mehrere Möglichkeiten, auf 2:2 auszugleichen. Drei Satzdarts genügten aber nicht.

Clayton sicherte sich schließlich den Satz und brachte das Spiel mit 3:1 nach Hause. Der Waliser wird in der dritten Runde auf den Sieger der Partie Joe Cullen gegen Wayne Jones treffen.

Etwas überraschend musste bereits Jeffrey de Zwaan die Koffer packen. Der Niederländer blieb gegen Ryan Searle ohne jede Chance und verlor glatt in drei Sätzen. De Zwaan spielte zwar den höheren Average (98 zu 92), brachte allerdings lediglich 25 Prozent seiner Doppelversuche ins Ziel.

Darts-WM: Clemens gegen Kurz am Montagabend

Am Abend war zudem Keegan Brown (3:0 gegen Ryan Meikle) erfolgreich. Bereits am Nachmittag zog Vincent van der Voort in die nächste Runde ein. "The Dutch Destroyer" hatte gegen Landsmann Ron Meulenkamp größere Schwierigkeiten, am Ende ging es für ihn aber eine Runde weiter (3:2).

Außerdem in der nächsten Runde: Matthew Edgar, Jason Lowe und Nick Kenny. Am morgigen Montag (ab 19 Uhr live auf DAZN) kommt es zum Aufeinandertreffen zweier deutschen Spieler: Gabriel Clemens gegen Nico Kurz.

Darts WM: Die Ergebnisse von Tag 6