Darts Premier League: Das Finale heute live sehen

Heute findet das Finale der Premier League statt. Wie Ihr die Spiele live sehen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Das Finale der Darts Premier League live sehen! Sichert Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts Premier League: Welche Spieler sind noch dabei?

Nach den Spielen in der Gruppenphase sind vier Spieler in die Halbfinal-Runde der Premier League eingezogen. Glen Durrant setzte sich mit 21 Punkten an der Spitze des Tableaus durch, dahinter folgen Peter Wright mit 20 sowie Nathan Aspinall und Gary Anderson mit 19 Punkten.

Die Mitfavoriten Gerwyn Price und Michael van Gerwen sind damit bereits vor der K.o.-Phase ausgeschieden. Beide beendeten die Vorrunde mit 17 Zählern und landeten damit auf den Plätzen fünf und sechs. Achter wurde Michael Smith mit 13 Punkten, Daryl Gurney landete mit elf Zählern auf dem achten Rang. Rob Cross und Chris Dobey waren bereits vorher ausgeschieden.

Premier League: Die Tabelle nach 16 Spieltagen

Platz Name Siege Remis Niederlagen Legs Punkte 1 Glen Durrant 8 5 3 +19 21 2 Peter Wright 9 2 5 +18 20 3 Nathan Aspinall 9 1 6 +11 19 4 Gary Anderson 8 3 5 +6 19 5 Gerwyn Price 6 5 5 +15 17 6 Michael van Gerwen 8 1 7 -4 17 7 Michael Smith 5 3 8 -7 13 8 Dary Gurney 4 3 9 -15 11

Darts Premier League: Finale und Halbfinale

Die Halbfinals und das Finale der Premier League finden am Abend des heutigen Donnerstags, dem 15.10.2020, um 20 bzw. 22 Uhr statt. Austragungsort ist die Ricoh Arena in Coventry, die Spiele finden ohne Zuschauer statt.

Im ersten Halbfinale trifft Glen Durrant auf Gary Anderson, anschließend spielt Peter Wright gegen Nathan Aspinall. Im Finale spielen schließlich die beiden Sieger den Titel unter sich aus. Die Halbfinals werden im Best-of-19-Legs entschieden, das Finale im Best-of-21-Legs.

Premier League: Die Halbfinal-Paarungen im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler2 15.10.2020 20.00 Uhr Glen Durrant Gary Anderson 15.10.2020 20.00 Uhr Peter Wright Nathan Aspinall

Darts Premier League: Das Finale heute live sehen

Beide Halbfinals sowie das Finale werden live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist somit ab 20 Uhr live mit dabei, zeigt beide frühen Spiele, das Finale und die anschließende Pokalübergabe.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr - je nach Belieben. Neukunden können bei dem Anbieter zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Neben Darts zeigt DAZN weiteren Spitzensport, zum Beispiel Fußball (u.a. die Champions League, die Europa League, die Serie A, LaLiga und die Ligue 1), US-Sport (u.a. NBA, NFL und NHL), Boxen, Tennis, UFC, Golf und vieles mehr. Im Darts werden alle großen Turniere übertragen.

© imago images/LawrenceLustig

Darts Premier League: Die Preisgelder

In diesem Jahr werden insgesamt 825.000 Pfund an Prämien ausgeschüttet, die gleiche Summe wie bereits im Vorjahr. Der Gewinner erhält satte 250.000 Pfund.