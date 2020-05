Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 19 heute live im TV und Livestream

Spieltag 19 der PDC Darts Home Tour steht vor der Tür. Wie und wo Ihr die heutigen Spiele der Gruppe 19 live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Du willst keinen Spieltag der PDC Home Tour verpassen? Dann hole Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

PDC Home Tour - Gruppe 19: Wann und wo?

Die Spiele der Gruppe 19 der Darts PDC Home Tour finden am heutigen Dienstag, den 5. Mai ab 20.30 Uhr statt. Gespielt wird von zuhause aus per Videochat, da die Corona-Pandemie Großveranstaltungen verhindert.

PDC Home Tour - Gruppe 19: live im TV und Livestream

Der Streaminganbieter DAZN zeigt die Spiele der Gruppe 19 live und in voller Länge.

Die PDC selbst bietet ebenfalls einen Livestream auf PDC TV an. Jedoch wird dafür eine Registrierung benötigt.

Auf DAZN wird neben Darts vieles mehr angeboten. Zurzeit werden die Sportfans unter anderem mit Wrestling und legendären Fußball-Spielen unterhalten. Bei einem Neustart der Wettbewerbe wird die Streamingplattform wieder europäischen Spitzenfußball oder die US-Sportarten live zeigen.

Das Abonnement von DAZN kann für einen Preis von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr erworben werden. Zuvor kann der Kunde jedoch einen Gratis-Probemonat testen.

PDC Home Tour - Gruppe 19: Diese Spieler nehmen teil

In der Gruppe 19 der PDC-Home-Tour spielen zwei Engländer und zwei Niederländer um den Gruppensieg. Der PDC-Ranglisten-19. Glen Durrant gilt dabei als Favorit. Er wird versuchen sich in der Gruppe gegen seinen Landsmann Justin Pipe und Maik Kuivenhofen sowie Vincent van der Meer durchzusetzen.

Name Land Order of Merit Glen Durrant England Platz 19 Justin Pipe England Platz 54 Maik Kuivenhoven Niederlande Platz 79 Vincent van der Meer Niederlande Platz 85

PDC Home Tour - Gruppe 19: Der Spielplan im Überblick

Das Spiel zwischen Glen Durrant und Vincent van der Meer wird den Tag starten. Darauf folgt die Begegnung Justin Pipe gegen Maik Kuivenhoven.

Spieler 1 Spieler 2 Spiel 1 Glen Durrant Vincent van der Meer Spiel 2 Justin Pipe Maik Kuivenhoven Spiel 3 Vincent van der Meer Maik Kuivenhoven Spiel 4 Glen Durrant Justin Pipe Spiel 5 Justin Pipe Vincent van der Meer Spiel 6 Maik Kuivenhoven Glen Durrant

PDC Home Tour: Der Ablauf des Turniers

Das Teilnehmerfeld der Home Tour besteht aus 128 PDC Tour Card-Inhabern. Diese wurden in 32 Gruppen mit je vier Spielern eingeteilt. In den Gruppen spielt jeder Teilnehmer einmal gegen alle Kontrahenten. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt am Ende die Gruppe und zieht in die zweite Phase des Turniers ein. Die Partien werden im Best-of-9-Leg-Modus ausgespielt.

PDC Home Tour: Diese Spieler gewannen ihre Gruppen