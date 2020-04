Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 13 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch, den 29. April, geht die PDC-Home-Tour in die nächste Runde. Die Spiele der Gruppe 13 stehen an. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Spiele mitverfolgen könnt.

PDC Home Tour: Ablauf, Format, Termine

Aufgrund der Coronakrise musste auch der Darts-Sport ins Wohnzimmer umziehen. Um die Fans weiter zu unterhalten, wurde die PDC Home Tour eingeführt. An der Home Tour nehmen insgesamt 128 Inhaber der PDC Tour Card teil. Die Spieler sind in 32 Gruppen zu je vier Spielern aufgeteilt.

Dabei wird an 32 aufeinanderfolgenden Tagen täglich ein Gruppensieger im Modus Best of 9 Legs gekürt. Die jeweiligen Sieger der 32 Gruppen ziehen in die nächste Runde ein.

Ein Sieg bringt zwei Punkte. Im Falle einer Punktgleichheit wird die Leg-Differenz bei der Entscheidung ums Weiterkommen herangezogen

Vom 17. April bis 2. Mai finden die Vorrundenspiele statt. Ab dem 19. Mai beginnt dann das Finalturnier.

PDC Home Tour: Gruppe 13 heute live im TV und Livestream

Spieltag Nummer 13 der Darts-Home-Tour wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Die Veranstaltung beginnt am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr.

Neben dem Streamingdienst ist die PDC Home Tour auch auf PDC TV im Livestream zu sehen. Dafür wird jedoch eine kostenpflichtige Registrierung benötigt.

PDC Home Tour - Spieltag 13: Diese Spieler treten gegeneinander an

Die Gruppe 13 der PDC Home Tour besteht komplett aus Engländern. Der Spieltag wird mit dem Duell zwischen Steve Beaton und Callan Rydz eröffnet. Danach folgt die Begegnung Matthew Edgar gegen Carl Wilkinson.

Spieler 1 Spieler 2 Steve Beaton Callan Rydz Matthew Edgar Carl Wilkinson Callan Rydz Carl Wilkinson Steve Beaton Matthew Edgar Matthew Edgar Callan Rydz Carl Wilkinson Steve Beaton

PDC Home Tour: Die bisherigen Sieger