PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2020: Wann beginnt die WM?

In wenigen Tagen startet das Highlight der diesjährigen Darts-Saison - die PDC Weltmeisterschaft 2019/20. Wann das Event startet, wo Ihr es live sehen könnt und was es sonst Wissenswertes gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Darts-WM: Termin und Datum der Weltmeisterschaft

Die diesjährige Darts-WM findet zwischen dem 13. Dezember 2019 und dem 01. Januar 2020 statt. Dementsprechend starten die ersten Spiele am kommenden Freitag. Das Finale steigt dann am Neujahrstag. Der Alexandra Palace (auch bekannt unter dem Spitznamen Ally Pally) fungiert wie schon in den vergangenen Jahren als Austragungsort.

Darts-WM: Die Übertragung in TV und Stream

Alle Matches der Darts-WM 19/20 werden live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Auch im Free-TV läuft das Turnier - Sport1 überträgt ebenfalls alle Sessions.

Darts-WM: Die erste Spielrunde

Schon am ersten Tag startet Vorjahres-Weltmeister Michael van Gerwen in das Turnier.

Runde Datum Spieler 1 Spieler 2 1 13.12., ab 20 Uhr Jelle Klaasen Kevin Burness 1 im Anschluss Kim Huybrechts Geert Nentjes 1 im Anschluss Luke Humphries Devon Petersen 2 im Anschluss Michael van Gerwen Klaasen / Burness

Darts-WM: Der Modus

Insgesamt 96 Spieler gehen bei der PDC Darts Weltmeisterschaft 2020 an den Start. 32 internationale Qualifikanten treten in der ersten Hauptrunde gemeinsam mit den besten 32 Spieler des Pro Tour Order of Merit gegeneinander an. Die Top 32 der Weltrangliste (PDC Order of Merit) sind gesetzt und greifen erst in Runde zwei in das Geschehen ein. Ab der dritten Hauptrunde der Weltmeisterschaft können die gesetzten Spieler aufeinander treffen.

Beide Spieler beginnen mit 501 Punkten und müssen das Leg mit einem Doppelfeld beenden. Ein Satz besteht aus maximal 5 Legs. Für alle Spiele ab der zweiten Runde gilt, dass der entscheidende Satz mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden muss. Sollte es zu einem 5:5 kommen, wird ein sogenanntes Sudden-Death-Leg gespielt. Die Spieler bestimmen durch den Bullwurf, wer das entscheidende Leg beginnt.

Darts-WM: Die vergangenen Weltmeister

im vergangenen Jahr krönte sich Michael van Gerwen zum insgesamt dritten Mal zum PDC-Weltmeister.