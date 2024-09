"Will ihn mit meinem Kampfgeist brechen": Anthony Joshua mit Kampfansage an Daniel Dubois vor Schwergewichts-Titelkampf

Vor dem Showdown am Samstagabend stellte sich Anthony Joshua den Fragen der Presse und erklärte, wie er den Kampf mit dem Titelverteidiger gewinnen will: "Es kann auf viele verschiedene Wege passieren. Ich verlasse mich nicht nur auf meine Schlagkraft, es braucht viel mehr, um ein großer Kämpfer zu sein. Ich will ihn mit meinem Kampfgeist brechen."

Dabei fühlt sich Joshua durch sein konzentriertes Training im Vorlauf sehr gut vorbereitet: "Das hat mich in eine gute Ausgangslage gebracht. Ich habe eine herausragende Kondition physisch und psychisch. Ich habe ein paar alte Kämpfe von mir geguckt, um mir zu zeigen, zu was ich in der Lage bin. Ich bin hart, er ist hart. Möge der bessere Mann gewinnen. "

In Bezug auf den großen Kampf in Wembley freute sich der Herausforderer besonders: "Als ich angefangen habe, zu boxen, war es für mich auch eine Sache, dass ich die Schwergewichts-Klasse im Vereinigten Königreich wieder zum Leben erwecken wollte. Also auch ein 'Gut gemacht!' an alle hier. Was für eine Freude, zurück zu sein. Wir sind bereit, so richtig abzugehen."