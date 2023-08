Der Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Dillian Whyte findet heute nicht statt. Hier erfahrt Ihr den Grund für die Absage.

Im Jahr 2015 standen sich die Briten Anthony Joshua und Dillian Whyte das erste Mal in einem Boxring gegenüber. Das damalige Aufeinandertreffen entschied Joshua in der siebten Runde via TKO für sich, AJ fügte Whyte damit seine erste Karriereniederlage zu.

Am heutigen Samstag, den 12. August, sollte Whyte endlich seine Chance auf Revanche bekommen. Aus dem Kampf wird vorerst jedoch nichts, er wurde abgesagt.

Was es mit der Absage auf sich hat, erfahrt Ihr im folgenden Absatz.

Anthony Joshua vs. Dillian Whyte, Boxen: Warum findet der Kampf heute nicht statt?

Der Schwergewichtsshowdown der beiden Briten war ursprünglich als Hauptkampf beim heutigen Event in der Londoner O2-Arena geplant gewesen. Weil Whyte jedoch positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurde, fiel der Kampf ins Wasser. Wie der Promoter Matchroom nach einer Mitteilung der zuständigen Anti-Doping-Agentur mitteilte, kam der Dopingtest positiv zurück.

Der 35-Jährige selbst kämpft gegen die Anschuldigungen an und will sie anfechten. "Ich bin schockiert und am Boden zerstört", schrieb Whyte bei Twitter. Er habe erst am Samstagmorgen vom positiven Test erfahren: "Der Kampf wurde abgesagt, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, meine Unschuld zu beweisen."

Whyte wurde im Lauf seiner Karriere bereits einmal positiv auf eine unerlaubte Substanz getestet. So fand man bei ihm im Jahr 2019 die Wirkstoffe Epi-Methandienon und Hydroxy-Methandienon. Nach einer Klage konnte er damals jedoch nicht nur seinen Namen wieder reinwaschen, sondern auch der angedrohten Sperre aus dem Weg gehen. "Es ist nicht das erste Mal, dass mir ein positiver Befund für eine Substanz gemeldet wird, die ich nicht eingenommen habe. Wie beim letzten Mal werde ich erneut beweisen, dass ich völlig unschuldig bin", sagte er.

Anthony Joshua vs. Robert Helenius, Boxen: Joshua bekommt neuen Gegner

Nachdem sich Joshua jedoch nichts zu schulden kommen ließ, wurde er auch nicht von der Karte genommen. Stattdessen hat er einen neuen Gegner bekommen. Dabei handelt es sich um den Finnen Robert Helenius, der nun also für Whyte einspringt.

Anthony Joshua vs. Robert Helenius, Boxen: Übertragung im TV und Livestream

