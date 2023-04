Kevin Pannewitz vs. Martin Fenin, Kampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der ehemalige Zweitligakicker Kevin Pannewitz versucht sich als MMA-Kämpfer und trifft in seinem Debütkampf auf Martin Fenin, ebenfalls ehemaliger Fußballer. SPOX behandelt im Artikel die Fragen nach dem Wann und dem Wo und gibt darüber hinaus Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Kevin Pannewitz und Marin Fenin sind zwei ehemalige Fußballprofis, die sich nicht auf dem Rasen gegenüberstehen, sondern auf eine andere Art und Weise aufeinandertreffen: im Oktagon im Rahmen einer MMA-Veranstaltung der Organisation "OKTAGON MMA".

"Ich will mir und allen da draußen beweisen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will! Der Sportler in mir wird jetzt die härteste Sportart der Welt, MMA, bezwingen", sagte Pannewitz der Bild.

Kevin Pannewitz vs. Martin Fenin, Kampf: Datum, Termin, Ort

Zum Datum und Ort gibt es aktuell noch keine offiziellen Infos - angepeilt wird wohl ein Tag im Herbst -, was jedoch feststeht, ist das Gewicht, das die beiden Debütanten bei ihrem Kampf nicht überschreiten werden dürfen. Und das kann sich bereits als großes Problem herauskristallisieren.

© getty Kevin Pannewitz steht vor seinem MMA-Debüt.

Das obere Limit wurde bei 83 Kilogramm festgelegt, Pannewitz, der auch schon als Fußballer mehrmals Probleme mit seinem Gewicht hatte, wog vor Trainingsbeginn Anfang März jedoch ganze 139 Kilogramm. Es müssen also mehr als 50 Kilo weg. Ein Ding der Unmöglichkeit, denkt sich Martin Fenins Frau, die mit folgenden Worten von "OKTAGON MMA" zitiert wurde: "Ich glaube nicht, dass er es schafft".

Kevin Pannewitz vs. Martin Fenin, Kampf: Übertragung im TV und Livestream

Auch in Sachen Übertragung steht noch nichts fest, Stand jetzt ist noch nicht bekannt, wer den Kampf der Ex-Fußballer live übertragen wird.

Kevin Pannewitz vs. Martin Fenin: Zwei ehemalige Fußballer wechseln die Sportart

Pannewitz verbrachte seine persönlich erfolgreichste Zeit als Fußballspieler bei Hansa Rostock in der 2. Bundesliga und 3. Liga, zudem stand er in der Saison 2012/13 im Kader des VfL Wolfsburg, kam unter Trainer Felix Magath und später Dieter Hecking jedoch nie zum Einsatz. Von den oberen deutschen Ligen hat sich der 31-Jährige bereits vor Jahren verabschiedet, aktuell läuft der defensive Mittelfeldspieler für den Amateurverein Delas Sports Berlin auf.

Kevin Pannewitz: Seine Vereinskarriere im Überblick

Verein Zeitraum Delay Sports Berlin 2022 - heute FC Amed 2019 - 2022 Siemensstadt 2019 - 2019 Carl Zeiss Jena 2017 - 2019 Oranienburg 2016 - 2017 Altglienicke 2015 - 2016 Goslarer SC 2013 - 2015 VfL Wolfsburg 2012 - 2013 Hansa Rostock 2009 - 2012

© imago images Kevin Pannewitz war als Fußballer bei Hansa Rostock und Carl Zeiss Jena aktiv.

Sein Kontrahent Fenin darf auf eine um einiges erfolgreichere Fußballkarriere zurückblicken. Der ehemalige tschechische Nationalspieler absolvierte unter anderem 89 Bundesligapartien für Eintracht Frankfurt und traf dabei 14-mal, weiters stand der heute 35-Jährige bei der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz im Kader der Tschechen.

Martin Fenin: Seine Vereinskarriere im Überblick