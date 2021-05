Box-Legende Floyd Mayweather und YouTube-Star Logan Paul stehen sich bald im Ring gegenüber. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt sowie alle Infos zur Übertragung erfahrt Ihr hier.

Floyd Mayweather kehrt wieder in den Boxring zurück! Mit Logan Paul steht dem in 50 Profi-Kämpfen ungeschlagenen 44-Jährigen jedoch ein ungewöhnlicher Gegner gegenüber. Paul ist nämlich ein YouTuber und deswegen hauptsächlich für sein Auftreten im Internet bekannt.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Wann und wo?

Der Showkampf findet in der Nacht vom 6. Juni auf den 7. Juni um 2 Uhr in Miami, Florida, statt. Der Fight steigt im Hard Rock Stadium und ist auf sechs Runden begrenzt. Ursprünglich war der 20. Februar 2021 als Termin vorgesehen, ehe das Event verschoben wurde.

Wer zeigt / überträgt Floyd Mayweather vs. Logan Paul live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Übertragung

Den Kampf zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Auch der Streamingdienst DAZN, der Übertragungsrechte für zahlreiche Box-Events besitzt, ist nicht für die Übertragung verantwortlich.

Stattdessen seht Ihr das Spektakel am 6. Juni bei Fanmio Boxing. Der Kampf ist mit einem Pay-per-View-Bezahlmodell erwerbbar. Heißt: Ihr bezahlt einmalig für ein bestimmtes Event, in diesem Fall für den Kampf, völlig ohne weitere Abonnement-Zahlungen.

Der Preis für Mayweather gegen Paul beträgt aktuell 49.99 US-Dollar (umgerechnet: knapp über 41 Euro). Künftig könnte dieser sogar weiter steigen.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich

Für Mayweather ist es nach dem Duell mit dem Japaner Tenshin Nasukawa der zweite Showkampf, nachdem er sich 2017 mit Sieg Nummer 50 gegen MMA-Star Conor McGregor aus dem Profi-Boxen zurückzog. Der ehemalige mehrfache Champion entschied den Kampf gegen Nasukawa via technischem Knockout in Runde eins für sich.

Auch Paul hat zumindest ein wenig Erfahrung im Profi-Boxen sammeln können. Der 26-Jährige bestritt seinen ersten und bisher einzigen Kampf gegen einen weiteren Profi-Debütanten. Sein Gegner war YouTube-Kollege "KSI".

Paul verlor den Fight knapp via Split Decision. Zuvor standen sich die beiden in einem Amateurkampf, der unentschieden endete, gegenüber. Logans jüngerer Bruder Jake Paul hat ebenfalls schon Kämpfe absolviert. Der in drei Kämpfen ungeschlagene sorgte zuletzt mit einem K.o-Sieg gegen Ex-UFC-Kämpfer Ben Askren für Aufsehen.

© getty Floyd Mayweather und Jake Paul gerieten bei der Pressekonferenz aneinander.

Im Vorfeld des Kampfes zwischen Mayweather und Logan Paul war Jake Paul auf einer Pressekonferenz mit Mayweather in einer physischen Konfrontation verwickelt, nachdem der 24-Jährige Mayweathers Kappe wegnahm.

Trotz seines Alters und seiner physischen Unterlegenheit geht Floyd Mayweather als klarer Favorit in den Fight gegen Paul.