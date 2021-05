Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders: Vereinigungskampf im Super-Mittelgewicht droht zu platzen

Der anstehende Vereinigungskampf im Super-Mittelgewicht zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders droht zu platzen. Grund dafür ist ein aus Sicht des Briten zu kleiner Ring.

In der Nacht zum Sonntag steht der Kampf im AT&T Stadium von Arlington/Texas an (ab 2 Uhr live auf DAZN). Doch direkt nach seiner Ankunft stellte Saunders fest, dass der Ring inmitten des riesigen Stadions der Dallas Cowboys aus seiner Sicht viel zu klein ist.

"Das Problem ist, dass ich hier rüberkomme und die wollen mich in einen Boxring werfen, der so klein ist wie eine Telefonzelle", sagte Saunders. Weiter beklagte sich der Brite: "Das Stadion ist hunderte Fuß lang und sie wollen einen 16 bis 18 Fuß großen Ring in die Mitte packen. Für mich ist das inakzeptabel, denn ich will einen 24-Fuß-Ring. Und die sagen, dass das nicht passieren wird. Aber ich lasse dies mein Team klären und ich bin mir sicher, dass sie das Problem lösen werden - sonst gibt es keinen Kampf."

Saunders hat seither einen Pressetermin mit Canelo im Stadion verstreichen lassen, während sein Vater Tom ankündigte, Tickets für die Heimreise zu buchen.

Derweil berichtet Boxing News Online, dass John Ryder aufgrund von Medienterminen ebenfalls nach Dallas reisen werde. Und jener wäre durchaus bereit, für Saunders einzuspringen, sollte dieser in der Tat absagen.

Boxen: Springt Ryder für Saunders ein?

Ryder hatte sich ohnehin für einen Super-Mittelgewichtskampf im Juni in den USA vorbereitet, hätte also die nötige Fitness sowie das nötige Kampfgewicht.

Der Brite hatte 2019 gegen den damaligen WBA-Champion Callum Smith nach Punkten verloren, ist jedoch der Meinung, dass eigentlich er zum Sieger hätte erklärt werden sollen. "Es ist nicht Callums Schuld, er kann nicht beeinflussen, wie die Kampfrichter entscheiden, aber ich glaube, dass ich der Sieger hätte sein müssen."