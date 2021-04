Jake Paul vs. Ben Askren: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

YouTube-Star und Boxer Jake Paul trifft in seinem dritten Profikampf auf den ehemaligen UFC-Kämpfer Ben Askren. Wir verraten Euch, wann und wo der Kampf stattfindet und wir Ihr ihn im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Jake Paul vs. Ben Askren: Datum, Termin, Ort

YouTube-Star Jake Paul, Bruder von Logan Paul, und Ex-UFC-Kämpfer Ben Askren bestreiten in der Nacht von Samstag (17. April) auf Sonntag (18. April) einen Profiboxkampf. Die Hauptkämpfe werden ab 3 Uhr am Sonntag in der Mercedes-Benz Stadium Arena in Atlanta, Georgia, ausgetragen. Paul und Askren kämpfen in der Cruiserweight-Gewichtsklasse, das Limit liegt also bei 90,72 Kilogramm (200 Pfund).

Für Jake Paul ist es bereits der dritte Kampf als Profi. Der 24-Jährige bestritt sein Debüt gegen die YouTube-Persönlichkeit "AnEsonGib". Vor allem aber sein zweiter Kampf sorgte für Aufsehen, als er den ehemaligen NBA-Slam-Dunk-Champion Nate Robinson K.o. schlug.

© getty Kann Internetstar Jake Paul auch Ben Askren besiegen?

Pauls Kontrahent Ben Askren gibt heute sein Debüt als Profiboxer. Kampfsport ist für ihn jedoch bei weitem kein Fremdwort. Der 36-Jährige hat nämlich 22 professionelle MMA-Kämpfe in den Beinen und war Weltergewichts-Champion in den Organisationen Bellator und One. Nachdem Askren in seinen ersten 19 Kämpfen ungeschlagen blieb, wechselte der Grappling-Spezialist 2019 endlich in die UFC.

Dort konnte Askren jedoch nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen, so dass er bereits nach drei Kämpfen (ein Sieg, zwei Niederlagen) seine UFC- und MMA-Karriere beendete.

Jake Paul vs. Ben Askren: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland gibt es keinen Anbieter, der Jake Paul gegen Ben Askren im TV oder Livestream überträgt. Wer die beiden im Ring aufeinandertreffen sehen will, muss bei fite.tv vorbeischauen.

FITE TV ist ein digitaler Video-Streaming-Dienst, der für die Übertragung von Box-, MMA- und Wrestling-Events bekannt ist. Für Paul vs. Askren müsst Ihr ein Pay-Per-View-Paket erwerben, dieses kostet 23,99 US-Dollar (umgerechnet rund 20,46 Euro).

Im Rahmen der Triller-Fight-Club-Übertragung können die Kämpfe auf deutsch, spanisch oder französisch verfolgt werden.

Jake Paul vs. Ben Askren: Die Fightcard

Ebenso in der heutigen Nacht im Einsatz sind der ehemalige Profiboxer Antonio Tarver und Ex-UFC-Champion Frank Mir.

Gewicht Kämpfer 1 Kämpfer 2 Cruisergewicht (90,72 kg) Jake Paul Ben Askren Superleichtgewicht (63,5 kg) Regis Prograis Ivan Redkach Schwergewicht (90,72+ kg) Antonio Tarver Frank Mir Halbschwergewicht (79,38 kg) Joe Fournier Andres Felipe Robledo Londono

Jake Paul vs. Ben Askren: Die Kämpfer im Heat-to-head-Vergleich