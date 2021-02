Canelo Alvarez verteidigt heute seine WM-Titel gegen Avni Yildirim. Wir verraten Euch, wie Ihr den Fight heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau den Kampf umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Boxen - Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim: Uhrzeit, Datum, Ort

Alvarez und Yildirim treffen in der heutigen Nacht aufeinander, der Fight steigt also in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar. Die Kämpfe der Fight Card beginnen um 1 Uhr deutscher Zeit, Canelo vs. Yildirim beginnt gegen halb 5.

Gastgeber des Fights ist der US-Bundesstaat Florida. Als Austragungsort dient das Hard Rock Stadium in Miami, sogar einige Zuschauer werden bei dem Event zugelassen sein.

Ursprünglich sollte der Kampf eigentlich in Alvarez' Heimat Mexiko stattfinden, Guadalajara war bereits als Austragungsort für den Fight ins Auge gefasst worden. Aufgrund der Coronapandemie, die in Mexiko besonders stark wütet, wurden diese Pläne allerdings wieder verworfen.

Boxen - Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim heute live im TV und Livestream

Ihr hofft auf eine wilde Fight Night im deutschen Free-TV? Falls ja, müssen wir Euch leider enttäuschen. Der Kampf zwischen Alvarez und Yildirim wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte für den Kampf von Canelo gegen Mr. Robot liegen exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt den gesamten Fight live und in voller Länge. Sogar eine türkische Tonspur wird angeboten.

DAZN zeigt jede Menge Livesport, dazu zählt auch Boxen, allerdings noch vieles mehr: Auch Fußball (u.a. Champions League, Europa League, ausgewählte Bundesliga-Spiele), US-Sport (NFL, NBA, NHL), Tennis, Golf, Wintersport, Motorsport und vieles mehr zählen zum Portfolio des "Netflix des Sports".

Ein DAZN-Abo kostet 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro pro Monat. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

Boxen - Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim: Der direkte Vergleich

Titelverteidiger Alvarez gilt bei den Buchmachern als der klare Favorit in dem Fight. Herausforderer Yildirim geht somit als Außenseiter in den Titelkampf.

Saul Alvarez Avni Yildirim Spitzname Canelo Mr Robot Alter 30 Jahre 29 Jahre Größe 1,73 Meter 1,82 Meter Reichweite 1,79 Meter 1,78 Meter Auslegung Rechtshänder Rechtshänder Bilanz 54-1-2 21-2-0 K.o.-Quote 66 Prozent 57 Prozent

© getty Canelo Alvarez kämpft gegen Avni Yildirim.

Boxen - Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim: Die Fight Card

Neben dem Kampf zwischen Alvarez und Yildirim finden in der Nacht auf den 28. Februar sieben weitere Kämpfe statt - darunter auch ein weiterer Titelfight. Hier seht Ihr die komplette Fight Card im Überblick.