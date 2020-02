Das Box-Jahr ist noch jung, aber der erste richtig große Kampf steht uns bereits jetzt ins Haus: Tyson Fury und Deontay Wilder treten zum Rückkampf an. Wann der Showdown im Schwergewicht ansteht und was Ihr alles darüber wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder II: Wann steigt der Rückkampf?

Der Rückkampf zwischen den beiden Schwergewichtlern steigt in der Nacht von Samstag (22. Februar) auf Sonntag (23. Februar) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Mit dem Beginn des Hauptkampfes wird aufgrund der Zeitverschiebung gegen 5 Uhr deutscher Zeit gerechnet.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder II live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für den Kampf liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. In der Schweiz überträgt der Streaming-Dienst ebenfalls, jedoch nicht exklusiv.

DAZN ist ab 3 Uhr live mit den Vorkämpfen auf Sendung. Als Kommentator sitzt Jan Platte hinterm Mikrofon, unterstützt wird er durch Experten Joe Healy.

Für den Hauptkampf übernimmt dann Uli Hebel am Kommentatorenplatz, der gemeinsam mit seinem beiden Experten Andreas Selak (Box-Trainer) und Agit Kabayel (aktueller Europameister im Schwergewicht) durch den Kampf führt.

Boxen - Tyson Furys krasseste Sprüche: "Ich masturbiere siebenmal am Tag" © getty 1/15 Tyson Fury steigt am 22. Februar 2020 erneut gegen Deontay Wilder in den Ring. Wie man den "Gypsy King" kennt, sorgte er vorab wieder mit einer Aussage für Aufsehen. Wir haben seine krassesten Sprüche zusammengetragen. © getty 2/15 Bei einer Medienrunde nach der Pressekonferenz zusammen mit Wilder gab Fury Einblicke in seine spezielle Vorbereitung: "Ich masturbiere siebenmal am Tag. Ich muss aktiv bleiben, das Testosteron muss flieẞen." © getty 3/15 Über die Niederlage von Joshua gegen Ruiz sagte Fury: "Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg." © getty 4/15 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 5/15 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 6/15 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 7/15 Ein Gemälde von Furys Sieg über Klitschko hängt in seinem Wohnzimmer - "weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe." © getty 8/15 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 9/15 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 10/15 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 11/15 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 12/15 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 13/15 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 14/15 Mit seinen 2,06 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 15/15 Auf einer Pressekonferenz vor dem Fight gegen Deontay Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself."

Tyson Fury - Deontay Wilder: So lief das letzte Duell

Am 01. Dezember 2018 standen sich die beiden ungeschlagenen Boxer das erste Mal gegenüber, einen Sieger gab es damals nicht. "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself", hatte Fury angekündigt. Daraus wurde zwar nichts, ein großartiger Kampf wurde es dennoch.

Während Fury über weite Strecken technisch dominierte, schickte Wilder den Engländer zweimal auf die Bretter und ließ sich schon als Sieger feiern. Fury kam jedoch wieder auf die Beine und rettete das Unentschieden über die Zeit.

Fury selbstbewusst vor Duell mit Wilder

Auch vor dem Rückkampf gab sich Fury wieder gewohnt selbstbewusst. "Er hat mich mit seinen besten Schlägen voll am Kinn erwischt und ich bin trotzdem wieder aufgestanden", wird Fury von Sky Sports zitiert.

"Er ist ein One-Punch-Wunder, ein K.o.-Künstler. Er hatte mich zweimal am Boden und jedes Mal mehr als zwei Minuten Zeit, um mich fertig zu machen. Er konnte es nicht."

