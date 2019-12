Boxen, Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Die Highlights des Kampfes im Video

In der vergangenen Nacht hat Anthony Joshua Andy Ruiz besiegt und die Weltmeistertitel der WBA, IBF, WBO und IBO im Schwergewicht zurückerobert. Wo Ihr die Highlights des Kampfes und den ganzen Fight im Re-Live sehen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die Highlights des Kampfes

Um die Highlights des Kampfes zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. zu sehen, müsst Ihr nicht lange suchen. SPOX zeigt Euch hier die besten Szenen des Fights:

Joshua vs. Ruiz 2: So seht Ihr den Kampf im Re-Live

Boxen, Joshua vs. Ruiz II: So verlief der Kampf

Schon in der ersten Runde sorgte Joshua mit einer Rechten für einen Cut über dem linken Auge von Andy Ruiz. Der Brite spielte von Anfang an seine Reichweitenvorteile aus und hielt den Titelverteidiger auf Distanz. Ruiz enttäuschte größtenteils durch eine hauptsächlich eindimensionale Kampfstrategie. Die Kombinationen, die er noch im ersten Fight gezeigt hatte, kamen vor allem in den ersten Runden viel zu selten. Joshua lieferte zudem defensiv einen starken Kampf und ließ sich nicht auf einen wilden Schlagabtausch ein.

In der achten Runde konnte Ruiz dann doch einige Treffer landen. Der US-Amerikaner mexikanischer Herkunft erhöhte zum Schluss hin das Risiko zwar, konnte aber Joshua letztlich nicht gefährlich werden. Der Brite gewann den Kampf souverän mit einstimmigem Entscheid der Kampfrichter und krönte sich wieder zum Schwergewichtschampion der WBA, IBF, WBO und IBO.

Andy Ruiz - Anthony Joshua: Die besten Bilder vom Kampf © getty 1/10 In Saudi-Arabien ist es zur Revanche zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz gekommen. Dabei durfte natürlich auch Ansager Michael Buffer nicht fehlen. © getty 2/10 Für Joshua ging es nach seiner Niederlage gegen Ruiz Anfang Juni in New York um Wiedergutmachung. © getty 3/10 Und um die Titel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO. © getty 4/10 Ruiz wollte erneut die Sensation schaffen. © getty 5/10 Früh hatte Ruiz einen Cut zu verkraften. © getty 6/10 Doch auch Joshua erlitt einen Cut. © getty 7/10 Dennoch dominierte der Engländer den gesamten Kampf über. © getty 8/10 Ruiz wirkte nicht wirklich fit. © getty 9/10 Am Ende gewann Joshua völlig verdient einstimmig nach Punkten. © getty 10/10 Er ist damit zurück auf dem Schwergewichts-Thron.

Joshua vs. Ruiz 2: Die Ergebnisse des Abends

Bei den Vorkämpfen des Abends wurde unter anderem der WBC-International-Schwergewichttitel verteidigt.