EuroBasket 2022: Der große Turnierguide - Modus, Favoriten und die deutsche Gruppe im Check

Am Donnerstag geht's los! An vier Standorten beginnt die EuroBasket 2022, die deutsche Mannschaft eröffnet um 20.30 Uhr gegen einen der Turnierfavoriten Frankreich. In unserem Guide erfahrt ihr alles, was ihr über das Turnier wissen müsst!

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket live und kostenlos bei MagentaSport!

EuroBasket 2022: Der Modus

Am 1. September beginnt das Turnier, das ursprünglich 2021 hätte stattfinden sollen, an vier verschiedenen Spielstätten. Gruppe A spielt in Tiflis (Georgien), Gruppe B in Köln (Deutschland), Gruppe C in Mailand (Italien) und Gruppe D in Prag (Tschechien).

Es treten vom 1. bis zum 8. September jeweils sechs Teams gegeneinander an, von denen die ersten vier weiterkommen und ab dem 10. September die K.o.-Runde in Berlin bestreiten. Hier werden dann bis zum Finale am 18. September Achtel-, Viertel- und Halbfinale ausgetragen, im Gegensatz zu vergangenen Turnieren gibt es diesmal keine Platzierungsspiele, abgesehen vom Spiel um Platz drei.

Im Achtelfinale sind die Gruppen A und B sowie C und D miteinander verbunden, da deren Spieltage in der Gruppenphase übereinstimmen. Das bedeutet: Wird beispielsweise Deutschland Dritter in seiner Gruppe B, müsste es im Achtelfinale gegen den Zweiten aus Gruppe A ran, der Erste von Gruppe C trifft auf den Vierten aus Gruppe D, und so weiter.

Basketball-EM: Das sind die Gruppen

Gruppe A (Tiflis) Gruppe B (Köln) Gruppe C (Mailand) Gruppe D (Prag) Belgien Bosnien-Herzegowina Estland Finnland Bulgarien Deutschland Griechenland Israel Georgien Frankreich Großbritannien Niederlande Montenegro Litauen Italien Polen Spanien Slowenien Kroatien Serbien Türkei Ungarn Ukraine Tschechien

EuroBasket 2022: Die Übertragung

Das Turnier ist in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Übertragungsrechte liegen exklusiv beim Streamingdienst MagentaSport, der alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft kostenlos zeigen wird.

Wer das ganze Turnier sehen möchte, kann dies nur mit einem kostenpflichtigen MagentaSport-Account tun. Zu den Angeboten dafür geht es hier entlang.