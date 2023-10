Johannes Thiemann traut deutschen Basketballern auch Olympia-Gold zu

Weltmeister Johannes Thiemann traut den deutschen Basketballern auch bei Olympia in Paris den größtmöglichen Erfolg zu. "Grundsätzlich glaube ich, dass wir so einen Coup wie bei der WM wiederholen können. Olympia ist vom Aufbau des Turniers fast leichter als eine WM", sagte der Kapitän von Alba Berlin, der am 10. September in Manila mit der Nationalmannschaft WM-Gold gewonnen hatte, der Sport Bild.

Für die Sommerspiele sieht Thiemann jedoch in den USA einen großen Widersacher. Man müsse sagen, "dass die Amis deutlich stärker sein werden als bei der WM. Curry, LeBron und all die andern wollen ja spielen. Gegen die ist es natürlich deutlich schwerer", so Thiemann: "Aber die letzten beiden Turniere haben gezeigt: Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Gerade in einem Finale, wenn es auch um den Faktor Nervosität geht, ist immer viel möglich - auch gegen die USA."

Die Deutschen hatten die Amerikaner, die ohne sämtliche Superstars angetreten waren, auf ihrem Weg zu Gold im WM-Halbfinale bezwungen. Danach erklärten Stars wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant, in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) dabei sein zu wollen.