Reaktionen zum WM-Titel des DBB: Bundeskanzler Olaf Scholz und Dirk Nowitzki reagieren euphorisch

Deutschland ist Basketball-Weltmeister und das ruft innerhalb der Republik jede Menge Reaktionen hervor. Es gratulieren Bundeskanzler Olaf Scholz, aber natürlich auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki.

Annalena Baerbock (Bundesaußenministerin, bei X): "Was für ein Mega-Spiel. #Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch."

Olaf Scholz (Bundeskanzler, bei X): "Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch."

Basketball Bundesliga (bei X): "GERMAN BASKETBALL IS MAD SEXY. DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER."

Cem Özdemir (Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft): Was für ein Tag für den deutschen Basketball. Ihr habt mit eurem Enthusiasmus alle angesteckt & Sportgeschichte geschrieben. Herzlichen Dank @DBB_Basketball

© getty

Dirk Nowitzki (deutsche Basketball-Legende, bei X): "Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!"

Jan Jagla (ehemaliger Basketball-Nationalspieler bei X): "Deutschland ist Weltmeister, ich dreh durch."

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister 2014, bei X): "Es ist irre! So stolz!"

Jörg Roßkopf (Tischtennis-Bundestrainer): "Es ist natürlich eine absolute Sensation. Aber dieser Erfolg hatte sich in den letzten Jahren bereits angebahnt, da es eine tolle Mannschaft ist mit sehr, sehr guten Spielern, die in Amerika Fuß fassen konnten und in der NBA auch gut spielen. Das Halbfinale gegen die USA und nun auch das Finale zu gewinnen, ist wirklich ein echt tolles Ergebnis. Es ist wieder ein Weltmeistertitel für Deutschland, und das ist sehr, sehr cool."