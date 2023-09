Deutschland vs. Slowenien heute live, Übertragung: Basketball WM im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft misst sich heute im zweiten Spiel der Zwischenrunde mit Slowenien. Wie Ihr den WM-Kracher live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der FIBA Basketball World Cup 2023 nähert sich langsam der spannenden Phase. Am heutigen Sonntag, den 3. September, endet nämlich die Zwischenrunde. Danach steht endgültig fest, welche acht Nationen ins Viertelfinale ziehen und um die Medaillen kämpfen. Mit Deutschland und Slowenien stehen auch vor dem heutigen Spieltag zumindest zwei Viertelfinalisten bereits fest.

Die beiden Nationen werden die Zwischenrunde in der Gruppe K auf jeden Fall auf der Eins und auf der Zwei beenden. Es gibt nur noch zu klären, wer Erster und wer Zweiter wird. Dazu treffen Deutschland und Slowenien um 13.10 Uhr deutscher Zeit in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan) aufeinander. Sowohl die Deutschen als auch die Slowenen um Mavs-Superstar Luka Doncic spielen ein bislang makelloses Turnier mit vier Siegen in vier Spielen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert setzte sich zuletzt deutlich gegen Georgien durch, Slowenien fixierte mit dem Triumph über Australien für Deutschland das Viertelfinalticket. Wer muss also den ersten Dämpfer hinnehmen?

© getty Luka Doncic von Slowenien gehört zu den Superstars der WM.

Deutschland vs. Slowenien heute live, Übertragung: Basketball WM im TV und Livestream

Auch der fünfte Auftritt des DBB-Teams ist kostenlos bei MagentaSport zu sehen. Eigentlich ist der Anbieter der Telekom kostenpflichtig und nur mit einem Abonnement freischaltbar, doch WM-Spiele der deutschen Auswahl sind davon ausgenommen. Für den Rest - MagentaSport überträgt das gesamte Turnier - wird hingegen ein Abo benötigt.

Wer trotzdem auf das Angebot von MagentaSport nicht zugreifen kann, hat die Möglichkeit, auf SPOX auszuweichen, da wir einen detaillierten Liveticker zum Spiel anbieten.

Deutschland vs. Slowenien heute live, Übertragung: Basketball WM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Slowenien

Deutschland vs. Slowenien Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Runde: Zwischenrunde

Zwischenrunde Spieltag: 2

2 Datum: 3. September 2023

3. September 2023 Uhrzeit: 13.10 Uhr (MEZ)

13.10 Uhr (MEZ) Ort: Okinawa Arena in Okinawa (Japan)

Okinawa Arena in Okinawa (Japan) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Basketball WM 2023, Zwischenrunde: Gruppe K

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr., 1. September 2023 Deutschland Georgien 100:73 Fr., 1. September 2023 Slowenien Australien 91:80 So., 3. September 2023 Australien Georgien -:- So., 3. September 2023 Deutschland Slowenien -:-

Tabelle