Beim FIBA Basketball World Cup 2023 trifft heute die deutsche Nationalmannschaft auf Luka Doncics Slowenien. Hier erfahrt Ihr, wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Das DBB-Team ist am vergangenen Freitag mit einem lockeren 100:73-Sieg gegen Georgien in die Zwischenrunde der Basketball-WM gestartet und ist weiterhin ungeschlagen. Das Ticket für das Viertelfinale wurde ebenfalls bereits eingelöst, unter anderem auch, weil Slowenien um Superstar Luka Doncic Australien bezwang.

Nun stehen sich die beiden qualifizierten Teams der Gruppe K am letzten Spieltag gegenüber. Deutschland vs. Slowenien geht um 13.10 Uhr deutscher Zeit los, gespielt wird in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan).

© getty Kann das DBB-Team seine Siegesserie fortsetzen?

Basketball WM 2023: Die Spiele der Gruppe K

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr., 1. September 2023 Deutschland Georgien 100:73 Fr., 1. September 2023 Slowenien Australien 91:80 So., 3. September 2023 Australien Georgien -:- So., 3. September 2023 Deutschland Slowenien -:-

Deutschland bei der Basketball WM 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DBB-Team vs. Slowenien heute live im TV und Livestream?

Auch beim vierten Duell des DBB-Teams bleibt, was die Übertragungssituation betrifft, alles beim Alten: MagentaSport ist auch heute gegen Slowenien für die Übertragung zuständig. Wieder brauchen am Duell Interessierte nichts bezahlen, um den Livestream freizuschalten. Stattdessen müsst Ihr lediglich die MagentaSport-Plattform aufsuchen, da alle WM-Spiele der deutschen Auswahl gratis angeboten werden. Die restlichen Spiele des Turniers sind dagegen kostenpflichtig.

Das Topspiel im Liveticker

Zum Kracher zwischen Deutschland und Slowenien wird von SPOX ein Liveticker angeboten, der alle wichtigen Ereignisse für Euch erfasst und beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Zwischenrundenspiels zwischen Deutschland und Slowenien.

Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Slowenien

Deutschland vs. Slowenien Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Runde: Zwischenrunde

Zwischenrunde Spieltag: 2

2 Datum: 3. September 2023

3. September 2023 Uhrzeit: 13.10 Uhr (MEZ)

13.10 Uhr (MEZ) Ort: Okinawa Arena in Okinawa (Japan)

Okinawa Arena in Okinawa (Japan) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Basketball WM 2023: Die Tabelle der Gruppe K

Wer beendet die Zwischenrunde als Erster? Dieser Frage gehen heute Deutschland und Slowenien auf den Grund. Beide sind im Turnier noch ungeschlagen.