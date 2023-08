Basketball-WM: Franz Wagner auch für Georgien-Spiel fraglich

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner ist wegen seiner Knöchelverletzung auch für das erste WM-Zwischenrundenspiel gegen Georgien fraglich. "Wir werden uns die Situation am Morgen anschauen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert vor der Partie am Freitag (10.30 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) auf Okinawa: "Er hat ein bisschen traininert, aber das wird eine medizinsche Entscheidung."

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Beim Fünf-gegen-Fünf-Training nahm der NBA-Profi von den Orlando Magic am Donnerstag jedoch nicht teil. Wagner hatte sich im WM-Auftaktspiel gegen Gastgeber Japan eine Knöchelverletzung zugezogen und war für die finalen Gruppenspiele ausgefallen. "Ich muss von Tag zu Tag schauen, wie es sich anfühlt. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg", sagte Wagner bei MagentaSport, ihm gehe es "super".

Bei den Siegen gegen Australien (85:82) und Finnland (101:75) habe das Team "zwei gute Spiele gespielt", sagte Wagner bei einem Fantreffen am Mittwoch: "Gleichzeitig ist es natürlich schwierig für mich. Ich wäre gerne da draußen und würde dem Team auf dem Spielfeld helfen."

Nach dem Duell mit Georgien steht am Sonntag (13.10 Uhr MESZ/MagentaSport) das letzte Zwischenrundenduell mit Slowenien und Superstar Luka Doncic an. In den beiden Partien geht es um die Qualifikation für das Viertelfinale in Manila/Philippinen. Deutschland nimmt alle drei Siege aus der ersten Gruppenphase in die zweite Runde mit.