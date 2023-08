Deutschland vs. USA heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der WM-Vorbereitung trifft das DBB-Team heute auf die Nationalmannschaft der USA. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

In fünf Tagen ist es endlich so weit, in Japan, Indonesien und auf den Philippinen geht die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 los. Doch bevor der Wettstreit um den WM-Titel beginnt, bleiben den teilnehmenden Nationen noch einige Tage, um ihren Mannschaften den letzten Feinschliff zu verpassen.

Zum Abschluss bestreitet die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am heutigen Sonntag, denn 20. August, ein Testspiel gegen die USA. Im Rahmen des Showcase Cups wird um 18 Uhr deutscher Zeit in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gespielt.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert ist es das sechste Vorbereitungsspiel und zugleich auch die Generalprobe für die WM. Folgendermaßen liest sich die bisherige Testspiel-Bilanz: Vier Siege (über Schweden, Kanada, China und Griechenland), eine Niederlage gegen Kanada.

Deutschland vs. USA heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im TV und Livestream

Wie bereits die vergangenen Testspiele ist auch das heutige gegen die USA bei Magenta Sport zu sehen. Der Anbieter der Telekom startet um 17.55 Uhr in die Sendung und setzt dafür Kommentator Sebastian Ulrich und Experte Jan Jagla ein. Anders als den Großteil des Magenta-Sport-Angebots könnt Ihr auf das Testspiel gegen den fünffachen Weltmeister gratis zugreifen. Die Begegnung wird zudem auch im Livestream angeboten.

Deutschland vs. USA heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute im Liveticker

Darüber hinaus lässt sich die WM-Generalprobe der Deutschen auch im Liveticker mitverfolgen. Diesbezüglich ist SPOX der richtige Ansprechpartner, wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen ausführlich mit. Der Liveticker wird pünktlich vor Tip-Off auf der Website zur Verfügung gestellt.

DBB-Team Testspiel: Der DBB-Fahrplan bis zur WM