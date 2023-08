Letztes Gruppenspiel für Deutschland gegen Finnland, das DBB-Team steht bereits in der Zwischenrunde, dennoch hat auch das Spiel gegen die Skandinavier Relevanz. Wir tickern das Spektakel hier live mit!

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Deutschland vs. Finnland: Basketball WM 2023 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland ist bereits als Erster für die Zwischenrunde qualifiziert, doch ohne Bedeutung ist dieses Spiel nicht - für beide Teams. Denn: Die Siege werden in die Zwischenrunde mitgenommen, entsprechend wichtig wäre ein weiterer Erfolg im Hinblick auf die Qualifikation für die K.o.-Runde. Und die Finnen? Die spielen auch noch in der Trostrunde um einen Platz in einem Olympia-Qualifikationsturnier. Wir erinnern uns an China 2019, als auch der DBB nach dem Vorrundenaus nach diesem Strohhalm griff.

Vor Beginn: Ein fast perfekter Start für die deutsche Nationalmannschaft: lockerer Auftaktsieg über Gastgeber Japan, dann auch noch ein 85:82-Erfolg über Australien, das als Mitfavorit für eine der drei Medaillen in das Turnier gegangen ist - der Gruppensieg ist bereits perfekt. Nur einen Wehrmutstropfen gibt es, Franz Wagner hat sich gegen Japan am Knöchel verletzt und musste deshalb im zweiten Spiel aussetzen. Ob er heute wieder randarf? Kurz vor der Begegnung melden wir uns hier mit Updates zurück.

Vor Beginn: Das dritte und letzte Gruppenspiel des DBB-Teams steigt - wie auch alle Partien zuvor in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan). Der Tip-off ist für 9.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Deutschland vs. Finnland bei der Basketball-WM 2023!

© imago images Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel auf Finnland.

Deutschland vs. Finnland: Basketball WM 2023 heute im TV und Livestream

Deutschlandspiele bei der Basketball-WM? Die gibt's allesamt kostenlos, und zwar bei MagentaSport. Der Streamingdienst zeigt alle Partien des Turniers im TV und Livestream, und die mit deutscher Beteiligung gibt's gratis. Folgendes Team ist ab 8.30 Uhr für Euch im Einsatz:

Kommentar: Sebastian Ulrich

Moderation: Alex Schlüter

Co-Kommentar: Pascal Roller

Experte: Patrick Femerling

Experte vor Ort: Per Günther

Reporter vor Ort: Benni Zander

Basketball WM: Die Tabelle von Deutschlands Gruppe E