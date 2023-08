Deutschland bestreitet gegen Kanada das nächste Testspiel vor Beginn der Basketball-Weltmeisterschaft. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und den Philippinen, die am 25. August losgeht. Im Rahmen dessen testet das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am heutigen Mittwoch, den 9. August, gegen Kanada. Die Partie geht um 19 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin los.

Für das DBB-Team ist es das zweite Testspiel. Am vergangenen Samstag siegte man in Bonn gegen Schweden mit 87:68.

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM

Datum Uhrzeit/Ergebnis Gegner Ort 5. August 87:68 Schweden Bonn 9. August 19.30 Uhr Kanada Berlin 12. August 18.30 Uhr China Hamburg (Supercup) 13. August tba Kanada/Neuseeland Hamburg (Supercup) 19. August 18 Uhr Griechenland Dubai (USA Showcase Cup) 20. August 18 Uhr USA Dubai (USA Showcase Cup) 25. August 14.10 Uhr Japan Okinawa City (WM) 27. August 10.30 Uhr Australien Okinawa City (WM) 29. August 9.30 Uhr Finnland Okinawa City (WM)

DBB-Team Testspiel: Wo läuft Deutschland vs. Kanada heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr wollt das Testspiel gegen Kanada nicht verpassen? Dann müsst Ihr das auch nicht, denn MagentaSport hat sich der Übertagung der Begegnung angenommen und beginnt dafür um 18.30 Uhr die Vorberichte zum Duell auszustrahlen. Moderator dabei ist Benni Zander, die Rolle des Experten übernimmt Ex-Nationalspieler Per Günther. Später ist dann Kommentator Alex Frisch zu hören.

Anders als beim Pay-TV-Sender normalerweise der Fall, braucht Ihr für das Testspiel kein Abonnement und keinen kostenpflichtigen Zugang. Deutschland gegen Kanada wird nämlich gratis angeboten.

DBB-Team Testspiel: Wo läuft Deutschland vs. Kanada heute live im Liveticker

Gratis ist auch der Zugang zum Liveticker von SPOX, der ebenfalls eine Möglichkeit bietet, beim Spiel live mit dabei zu sein. Diesen werdet Ihr pünktlich vor Tip-Off finden können.

Deutschland: Der aktuelle Kader des DBB-Teams

Insgesamt 12 Spieler werden bei der WM für das DBB-Team um ein erfolgreiches Abschneiden kämpfen. Aktuell sind es jedoch noch 14, zwei werden vor Turnierbeginn also noch die Mannschaft verlassen. Mit dabei sind aber auf jeden Fall die NBA-Stars Dennis Schröder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic).