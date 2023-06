Die deutsche Nationalmannschaft ist eine von 16, die an der Basketball-Europameisterschaft der Frauen teilnehmen. Spielplan, Termine, Gruppe DBB-Team - bei SPOX erfahrt Ihr, an welchen Tagen das DBB-Team spielt.

Seit dem 15. Juni ist die Basketball-Europameisterschaft der Frauen in Israel und Slowenien im Gange. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder an einer EM teilnimmt. Sie ist in einer Gruppe mit Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Für das Großereignis haben sich insgesamt 16 Nationen qualifiziert. Damit wurden vor Beginn des Turniers vier Vierer-Gruppen gebildet.

Basketball EM Frauen, Spielplan, Termine, Gruppe DBB-Team: Wann spielt Deutschland?

Am gestrigen Eröffnungstag war das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis direkt auch zum ersten Mal in der Gruppe C im Einsatz. Gegen Vize-Europameister Frankreich zog man jedoch knapp den Kürzeren, am Ende stand ein 50:58 zuungunsten des DBB-Teams auf der Ergebnistafel. Beste Werferin aufseiten Deutschlands war Lina Sontag mit zehn Punkten.

© getty Das DBB-Team musste sich im Auftaktspiel gegen Frankreich geschlagen geben.

Noch ist jedoch nichts entschieden, Deutschland bekommt am heutigen Freitag, den 16. Juni, die nächste Chance sich zu beweisen, wenn um 18 Uhr gegen Gastgeber Slowenien das zweite Vorrundenspiel ansteht. Am 18. Juni geht es dann um 12.15 Uhr gegen Großbritannien weiter. Alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft finden in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana statt.

Datum Uhrzeit Begegnung Ort 15.6. 20.45 Uhr Deutschland 50:58 Frankreich Ljubljana, Slowenien 16.6. 18.00 Uhr Deutschland - Slowenien Ljubljana, Slowenien 18.6. 12.15 Uhr Deutschland - Großbritannien Ljubljana, Slowenien

Basketball EM Frauen: Die Tabelle der Gruppe C

Großbritannien bezwang zum Auftakt die Sloweninnen mit 76:71 und steht auf Rang zwei der Gruppe C, punktgleich mit Tabellenführer Frankreich. Deutschland ist aufgrund der Niederlage Letzter, es ist allerdings noch alles drin.

Platz Mannschaft Sp. S N Punkte Diff. Pkt. 1 Frankreich 1 1 0 58:50 8 2 2 Großbritannien 1 1 0 76:71 5 2 3 Slowenien 1 0 1 71:76 -5 1 4 Deutschland 1 0 1 50:58 -8 1

Basketball EM Frauen: Zeitplan

Die Vorrunde dauert insgesamt nur vier Tage, endet also am 18. Juni. Danach ziehen die vier Gruppenersten direkt ins Viertelfinale. Die Gruppenzweiten und -dritten müssen sich jedoch noch einmal in der Qualifikation fürs Viertelfinale beweisen. Die Quali-Spiele finden am 19. und am 20. Juni statt.

Darauf folgt ein Ruhetag, ehe die acht Viertelfinalisten am 22. Juni antreten. Das Halbfinale steigt am 24. Juni, das Finale geht am 25. Juni in Ljubljana über die Bühne. Zusätzlich werden auch Platzierungsspiele für die Plätze drei bis acht ausgetragen.