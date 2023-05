BBL-Playoffs: Katastrophaler Einbruch! Titelverteidiger Alba Berlin geht gegen Außenseiter Ulm unter

Titelverteidiger Alba Berlin hat in den Play-offs der BBL einen bösen Fehlstart hingelegt. Zum Viertelfinalauftakt unterlag der Favorit nach einem völligen Einbruch im Schlussviertel 64:88 (44:42) gegen ratiopharm Ulm.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) geht es in der Best-of-five-Serie in Ulm weiter. Eigentlich hätte Alba ein weiteres Heimspiel gehabt, doch die Halle ist belegt.

"Das war leider gar nichts. Wir haben keinen Rhythmus gefunden. Wir haben fast verschlafen gewirkt", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann bei MagentaSport. Ulms Brandon Paul schaute bereits auf das zweite Spiel: "Das ist ein große Chance für uns."

Das Duell war bis zum letzten Abschnitt völlig offen, dann lief bei Alba plötzlich überhaupt nichts mehr zusammen. Ulm zog mit einem 22:0-Lauf davon, schon lange vor der Schlusssirene hatte Berlin, Hauptrundenzweiter und Meister der vergangenen drei Jahre, keine Chance mehr auf den Sieg.

Als Topscorer der Gäste bereitete Yago dos Santos mit 24 Punkten Alba große Probleme, bei den Gastgebern punkteten nur die deutschen Nationalspieler Johannes Thiemann (11) und Maodo Lo (10) zweistellig. Berlin steht damit direkt unter Druck.