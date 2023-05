BBL Playoffs: Termine, Ansetzungen, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Der Kampf um die deutsche Meisterschaft im Basketball geht mit den bevorstehenden BBL-Playoffs endlich so richtig los. Termine, Ansetzungen, Teams, Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zu den K.o.-Spielen wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Seit Sonntag, den 7. Mai, gilt die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga offiziell als beendet. Mit dem 34. Spieltag ging gleichzeitig auch die erste Phase im Kampf um die Meisterschaft zu Ende. Von den 18 Bundesligisten, die die Saison 2022/23 begonnen haben, sind nur die besten acht übrig geblieben, die in den kommenden Wochen um die Meisterschaft spielen.

BBL Playoffs: Termine, Ansetzungen, Teams

Demnach gehen die Playoffs mit der Viertelfinalrunde los. Die Paarungen wurden dabei so gebildet, dass die Mannschaft mit der besten Bilanz gegen die Mannschaft mit der schlechtesten spielt, der Zweitbeste auf den Siebten trifft, der Dritte es mit dem Sechsten zu tun kriegt usw. Daraus resultieren folgende Viertelfinalpaarungen:

[1] Telekom Baskets Bonn (Bilanz: 32-2) vs. [8] Niners Chemnitz (Bilanz: 16-18)

[4] Baskets Oldenburg (Bilanz: 22-12) vs. [5] Riesen Ludwigsburg (Bilanz: 19-15)

[2] Alba Berlin (Bilanz: 31-3) vs. [7] Ratiopharm Ulm (Bilanz: 18-16)

[3] Bayern München (Bilanz: 25-9) vs. [6] BG Göttingen (Bilanz: 19-15)

© getty Alba Berlin startet am 14. Mai die Mission Titelverteidigung.

Eröffnet werden die Playoffs am Sonntag, den 14. Mai, mit dem ersten Spiel zwischen Meister Alba Berlin und Ulm. Dann ist ein Tag Pause, ehe der Pokalsieger FC Bayern München am Dienstag (16. Mai) gegen Göttingen in die Playoffs einsteigt. Alle Serien, vom Viertelfinale bis zum Finale, werden im Best-of-5-Modus gespielt. Die Mannschaft, die also drei Spiele gewinnt, zieht eine Runde weiter.

Team 1 Team 1 Termine [1] Telekom Baskets Bonn (Bilanz: 32-2) [8] Niners Chemnitz (Bilanz: 16-18) 17.5. - Spiel 1 19.5. - Spiel 2 22.5. - Spiel 3 24.5. - Spiel 4* 26.5. - Spiel 5* [4] Baskets Oldenburg (Bilanz: 22-12) [5] Riesen Ludwigsburg (Bilanz: 19-15) 16.5. - Spiel 1 18.5. - Spiel 2 21.5. - Spiel 3 23.5. - Spiel 4* 25.5. - Spiel 5* [2] Alba Berlin (Bilanz: 31-3) [7] Ratiopharm Ulm (Bilanz: 18-16) 14.5. - Spiel 1 17.5. - Spiel 2 19.5. - Spiel 3 24.5. - Spiel 4* 26.5. - Spiel 5* [3] Bayern München (Bilanz: 25-9) [6] BG Göttingen (Bilanz: 19-15) 16.5. - Spiel 1 18.5. - Spiel 2 21.5. - Spiel 3 23.5. - Spiel 4* 25.5. - Spiel 5*

*falls nötig

BBL Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Die Playoffs werden, was die Übertragung angeht, nicht anders gehandhabt als die Hauptrunde. Magenta Sport ist nämlich auch hierfür verantwortlich und bietet sogar jedes einzelne Playoffspiel live und in voller Länge an. Wer Kunde bei der Telekom ist, kann darauf mit einer Vergünstigung zugreifen.

Das für Magenta Sport benötigte Abonnement ist für Telekom-Kunden nämlich mit einem Preis in Höhe von 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro je Monat (Jahresabo) versehen. Nicht-Kunden zahlen dagegen 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo) für den Zugang.

Darüber hinaus bietet in 13 Fällen auch Sport1 eine Möglichkeit, Spiele der BBL-Playoffs live zu verfolgen - und zwar im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Eines der 13 Spiele ist das dritte Finalspiel. Was die anderen zwölf Partien betrifft, wird darüber noch entschieden.

