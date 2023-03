Basketball WM 2023: Ort, Datum, Termin, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Basketball-WM 2023 steht vor der Tür! Wo und wann sie stattfindet, wie der Spielplan aussieht und auf welchen Plattformen Ihr die Weltmeisterschaft im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, die für Deutschland mit der Bronzemedaille äußerst erfolgreich verlaufen ist, dürfen sich alle Basketball-Fans unter Euch schon auf das nächste große Turnier freuen: die Weltmeisterschaft steht an.

Dabei wird nicht nur um Medaillen, sondern auch um Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gekämpft. Sieben Nationen können sich über die Weltmeisterschaft qualifizieren - zwei aus Amerika, zwei aus Europa, und jeweils eines aus Afrika, Asien und Ozeanien.

Es geht also um einiges, mittlerweile stehen auch alle 32 teilnehmenden Nationen fest - höchste Zeit, einen Blick voraus zu werfen: Wo wird die WM ausgetragen? In welchem Zeitraum? Was ist der Modus? Und vor allem: Wer zeigt die WM im TV und Livestream? Die Antworten darauf bekommt Ihr hier!

Basketball WM 2023: Ort, Datum, Termin

Wie man es aus der Vergangenheit gewohnt ist, wird auch die 19. Basketball-WM im Sommer ausgetragen, nämlich vom 25. August bis zum 10. September. Gleich drei Nationen richten das Turnier dieses Jahr aus: Japan, die Philippinen und Indonesien sind gemeinsam Gastgeber.

In den Philippinen werden die Spiele auf drei Arenen verteilt. Neben der Philippine Arena in Bocaue dienen auch das Araneta Coliseum in Quezon City und die Mall of Asia Arena in Metro Manila als Austragungsorte. Darüber hinaus geht es auch in der Okinawa Arena in Okinawa, Japan, sowie in der Indonesia Arena in Jakarta, Indonesien, zur Sache.

Hier sind noch einmal die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Basketball-WM 2023 Anzahl Nationen 32 Austragungsort Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta)

Japan (Okinawa Arena in Okinawa)

Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila) Eröffnungsspiel 25. August 2023 Endspiel 10. September 2023 Spiele 96

© imago images Deutschland ist für die Basketball-WM qualifiziert.

Basketball WM 2023: Spielplan, Modus

Da die Gruppen für die WM erst am 29. April ausgelost werden, gibt es noch keinen Spielplan. Der Modus hingegen steht selbstverständlich schon fest: Auf eine Vorrunde folgen eine zweite Gruppenphase und abschließend die K.o.-Runde.

In der ersten Gruppenphase treten je vier Teams in acht Gruppen gegeneinander an. Siege bringen zwei Punkte, Niederlagen einen - die beiden besten Teams nehmen ihre Punkte mit in die zweite Runde. Dort gibt es dann vier neue Gruppen mit je vier Teams, auch hier kommen die besten zwei Nationen eine Runde weiter.

Im Viertelfinale treten dann die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten an, im Anschluss geht es dann wie gewohnt mit dem Halbfinale und dem Finale weiter.

Basketball WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon bei der EuroBasket hat sich auch für die Weltmeisterschaft wieder MagentaSport die Rechte gesichert. Wie genau die Übertragungssituation aussieht, ist noch nicht bekannt - wenn es aber so läuft wie zuletzt, dürft Ihr Euch dort im TV und via App auf kostenlose Spiele des DBB-Teams freuen. Begegnungen ohne deutsche Beteiligung wären in diesem Fall nur mit einem Abonnement zu empfangen.

© imago images Luka Doncic will mit Slowenien eine weitere Medaille einheimsen.

Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass Ihr ausgewählte Partien im Free-TV empfangen könnt. Weil die Europameisterschaft 2022 sich so großer Beliebtheit erfreute, hat dort nämlich während des Turniers kurzerhand RTL eine Sublizenz erworben und einige Deutschland-Spiele live gezeigt.

Basketball WM 2023: Teilnehmer

Insgesamt sind 32 Teams für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Anders als Japan und die Philippinen ist das dritte Gastgeberland, Indonesien, nicht mit dabei.