NBA-Star Dennis Schröder neuer DBB-Kapitän

NBA-Star Dennis Schröder führt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft als Kapitän zur Heim-Europameisterschaft.

Wie der DBB am Mittwoch mitteilte, bestimmte Bundestrainer Gordon Herbert seinen Starspieler und Spielmacher zum Nachfolger des nicht für die EM nominierten Robin Benzing. Stellvertreter Schröders wird Center Johannes Voigtmann.

Schröders erster Auftritt als DBB-Kapitän folgt am Freitag um 20.30 Uhr beim Supercup in Hamburg gegen Tschechien, je nach Ausgang geht es am Samstag zudem gegen Italien oder Serbien.

Danach reisen die Deutschen in der WM-Quali nach Schweden am 25. August, bevor in München gegen Europameister Slowenien am 28. August die EM-Generalprobe ansteht. Zum EM-Auftakt am 1. September in Köln trifft das Herbert-Team auf Frankreich.