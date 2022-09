Endlich ist es so weit: Die Basketball-EM 2022 startet am heutigen Donnerstag. Alle Informationen zu den Begegnungen und wo die Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Alle Spiele der EuroBasket live bei MagentaSport!

Die 41. Basketball-EM startet am heutigen Donnerstag, den 1. September. Bis zum 18. September kämpfen insgesamt 24 Mannschaften in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien um den Europameistertitel. Den Start des Turniers bestreiten heute die Teams der Gruppen A und B.

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Spiele, Zeitplan, Infos

Insgesamt sechs Partien werden heute am ersten Tag der Basketball-EM ausgetragen. Jeweils drei Partien stehen bei der EuroBaskets 2022 in der Gruppe A und B auf dem Programm.

Alle Spiele der Gruppe A finden bei der Basketball-EM in Tiflis statt. Das Auftaktspiel der EM bestreiten heute Spanien und Bulgarien um 13.30 Uhr. In der Gruppe A duellieren sich heute zudem auch die Türkei und Montenegro um 16.15 Uhr sowie Belgien und Georgien um 19.00 Uhr.

© getty Das DBB-Team muss in der Gruppe B heute gegen Frankreich antreten.

In der Gruppe B bestreiten Deutschland und Frankreich das Topspiel am ersten Spieltag der EuroBaskets 2022. Um 20.30 Uhr beginnt die Begegnung am heutigen Tag in der LANXESS arena in Köln. Dort finden zudem die Partien zwischen Bosnien-Herzegowina und Ungarn um 14.30 Uhr und das Duell zwischen Slowenien und Litauen um 17.15 Uhr statt.

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Partie Spielort 01. September 13.30 Uhr A Spanien vs. Bulgarien Tiflis 01. September 14.30 Uhr B Bosnien-Herzegowina vs. Ungarn Köln 01. September 16.15 Uhr A Türkei vs. Montenegro Tiflis 01. September 17.15 Uhr B Slowenien vs. Litauen Köln 01. September 19.00 Uhr A Belgien vs. Georgien Tiflis 01. September 20.30 Uhr B Frankreich vs. Deutschland Köln

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

MagentaSport zeigt alle 76 Partien der Basketball-EM 2022 live und in voller Länge im TV und Livestream. Dort seht Ihr heute auch alle sechs Partien des Tages. Im Free-TV und im kostenlosen Livestream könnt Ihr zudem das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich live und in voller Länge verfolgen.

Um die übrigen fünf Partien des Tages sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei MagentaSport. Für Telekom-Kunden schlägt das mit 9,95 Euro im Monat (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat im Jahres-Abo zu Buche. Für Nicht-Kunden kostet das Jahres-Abo 9,95 Euro im Monat, das Monats-Abo dagegen kostet 16,95 Euro.

NBA-Spieler bei der EuroBasket 2022: So viel Starpower gab es noch nie © getty 1/35 Gab es jemals so viel Star-Power bei einer EuroBasket? Wahrscheinlich nicht. Die NBA-MVPs der letzten vier Jahre sind mit dabei, insgesamt werden 34 NBA-Spieler auflaufen. Hier gibt's die Übersicht. © getty 2/35 GRUPPE A: Spanien - USMAN GARUBA (Houston Rockets, Forward) © getty 3/35 JUANCHO HERNANGOMEZ (Toronto Raptors, Forward) © getty 4/35 WILLY HERNANGOMEZ (New Orleans Pelicans, Center) © getty 5/35 Montenegro - MARKO SIMONOVIC (Chicago Bulls, Center) © getty 6/35 Türkei - FURKAN KORKMAZ (Philadelphia 76ers, Guard) © getty 7/35 CEDI OSMAN (Cleveland Cavaliers, Forward) © getty 8/35 ALPEREN SENGÜN (Houston Rockets, Center) © getty 9/35 Georgien - GOGA BITADZE (Indiana Pacers, Center) © getty 10/35 SANDRO MAMUKELASHVILI (Milwaukee Bucks, Center) © getty 11/35 GRUPPE B: Frankreich - EVAN FOURNIER (New York Knicks, Guard) © twitter.com/timberwolves 12/35 RUDY GOBERT (MInnesota Timberwolves, Center) © getty 13/35 THEO MALEDON (Oklahoma City Thunder, Guard) © getty 14/35 Litauen - DOMANTAS SABONIS (Sacramento Kings, Center) © getty 15/35 JONAS VALANCIUNAS (New Orleans Pelicans, Center) © getty 16/35 Slowenien - VLATKO CANCAR (Denver Nuggets, Forward) © getty 17/35 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks, Guard) © getty 18/35 GORAN DRAGIC (Chicago Bulls, Guard) © getty 19/35 Deutschland - DENNIS SCHRÖDER (Free Agent, Guard) © getty 20/35 DANIEL THEIS (Indiana Pacers, Center) © getty 21/35 FRANZ WAGNER (Orlando Magic, Forward) © getty 22/35 Bosnien-Herzegovina - JUSUF NURKIC (Portland Trail Blazers, Center) © getty 23/35 GRUPPE C: Griechenland - GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks, Forward) © getty 24/35 THANASIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks, Forward) © getty 25/35 TYLER DORSEY (Dallas Mavericks, Guard) © IMAGO / Nordphoto 26/35 Italien - SIMONE FONTECCHIO (Utah Jazz, Forward) © getty 27/35 Kroatien - BOJAN BOGDANOVIC (Utah Jazz, Forward) © getty 28/35 DARIO SARIC (Phoenix Suns, Forward) © getty 29/35 IVICA ZUBAC (L.A. Clippers, Center) © getty 30/35 Ukraine - ALEX LEN (Sacramento Kings, Center) © getty 31/35 SVI MYKHAILIUK (Toronto Raptors, Guard) © getty 32/35 GRUPPE D: Serbien - NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets, Center) © getty 33/35 Tschechien: VIT KREJCI (Oklahoma City Thunder, Guard) © getty 34/35 Finnland - LAURI MARKKANEN (Cleveland Cavaliers, Forward) © getty 35/35 Israel - DENI AVDIJA (Washington Wizards, Forward)

Neben der Übertragung im TV bietet MagentaSport Euch auch die Option an, die Begegnungen der Basketball-EM heute im Livestream zu erleben. Diesen findet Ihr auf magentasport.de oder in der MagentaSport-App.

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Übertragung im Liveticker

Ausgewählte Spiele der Basketball-EM begleiten wir für Euch in ausführlichen Liveticker. Am heutigen Tag könnt Ihr bei SPOX Deutschland vs. Frankreich und Slowenien vs. Litauen im Liveticker verfolgen.

