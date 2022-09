Die Basketball-EM beginnt für Deutschland am heutigen Abend mit dem Duell gegen Frankreich. Die komplette Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Das DBB-Team startet am heutigen Donnerstag in die Heim-EM. Im 1. Gruppenspiel wartet auf Deutschland ein schwerer Gegner. Können Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. heute die Auftaktpartie gegen Frankreich erfolgreich bestreiten? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich: 1. Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist endlich soweit! Die Basketball-EM startet heute Abend für das Team von Gordon Herbert. In der Gruppe B trifft die DBB-Mannschaft zum Auftakt mit Frankreich direkt auf einen der Mitfavoriten auf den Turniersieg. Mit Minnesota-Timberwolves-Center Rudy Gobert wissen die Franzosen einen der besten Spieler der EM in ihren Reihen. Dass Deutschland dennoch Spitzenteams schlagen kann, zeigte vor allem die Generalprobe auf die EuroBasket am vergangenen Sonntag gegen Slowenien. Den Titelverteidiger besiegte Deutschland überraschend deutlich mit 90:71.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr beginnt heute das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich in der LANXESS arena in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich bei der EuroBasket 2022.

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich: 1. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt die gesamte Basketball-EM 2022 exklusiv im TV und Livestream. Alle Spiele des DBB-Teams könnt Ihr zudem auf MagentaSport live und in voller Länge im Free-TV und im kostenfreien Livestream verfolgen.

MagentaSport beginnt mit der Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Frankreich heute um 19.45 Uhr, um 20.30 Uhr beginnt das Spiel. In der MagentaSport-App oder auf magentasport.de findet Ihr den Livestream der Begegnung.

Basketball-EM: Die Gruppe B im Überblick