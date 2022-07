Basketball: DBB-Team ohne Maxi Kleber und Isaac Bonga bei der Heim-EM

Die NBA-Profis Maximilian Kleber und Isaac Bonga werden der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September) fehlen. Das Duo steht nicht im 16-köpfigen Kader für die EM-Vorbereitung, den Bundestrainer Gordon Herbert am Dienstag nominierte.

Während sich der verletzte Bonga (zuletzt Toronto Raptors) einer Operation unterzog, begründete Kleber von den Dallas Mavericks sein Fernbleiben mit einer notwendigen Auszeit.

"Nach zwei von der Pandemie geprägten, anstrengenden Jahren mit nur kurzen Sommerpausen werde ich diesen Sommer nutzen, mental und physisch Pause zu bekommen. Seit 2019 ist diesen Sommer das erste Mal Gelegenheit dazu. Obwohl ich sehr gerne spielen würde für die Nationalmannschaft, habe ich die schwierige Entscheidung gefällt, diesen Sommer nicht die Europameisterschaft zu spielen Ich wünsche Coach Herbert und den Jungs nur das Beste und hoffentlich eine Medaille", sagte Kleber.

Angeführt wird das Aufgebot von den NBA-Spielern Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic). Sie erwartet Herbert vom 6. bis 9. August zum ersten Trainingslager in Köln. Zudem stehen Testspiele in Belgien (10. August) und in den Niederlanden (12. August) auf dem Programm. Vier Tage später reist die Mannschaft nach Hamburg, wo am 19. und 20. August der DBB-Supercup ansteht.

Im Anschluss geht es für Schröder und Co. nach Stockholm zum WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (25. August), drei Tage später steigt bei der Quali-Partie in München gegen Europameister Slowenien die EM-Generalprobe. Zum EM-Auftakt am 1. September in Köln trifft Deutschland auf Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Die Finalrunde der EM findet ab dem 10. September komplett in Berlin statt.

Der Kader für die EM-Vorbereitung in der Übersicht:

Robin Benzing (Fortitudo Bologna/ITA), Niels Giffey (zuletzt Zalgiris Kaunas/LTU), Justus Hollatz (CB Breogan/ESP), David Krämer (Basketball Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Maodo Lo (Alba Berlin), Andreas Obst (FC Bayern München), Kenneth Ogbe (EWE Baskets Oldenburg), Dennis Schröder (Free Agent), Christian Sengfelder (Brose Bamberg), Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), Johannes Thiemann (Alba Berlin), Johannes Voigtmann (zuletzt ZSKA Moskau), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic), Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers)