BBL Finale FC Bayern München vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Spiel vier beim Finale der BBL empfängt Alba Berlin die Basketballer des FC Bayern München. Machen die Hauptstädter den Titelgewinn diesmal klar? SPOX klärt im Vorfeld des erneuten Duells mit, wie man heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

86:73 gewonnen, 71:58 gewonnen - aber dann das dritte Spiel im Finale verloren. Alba Berlin hat es am Freitag verpasst, den Matchball zu nutzen und sich zum dritten Mal in Folge den Titelgewinn in der Basketball-Bundesliga zu sichern. Die Hauptstädter unterlagen dem FC Bayern München 60:90, womit der Zwischenstand in den Playoffs nur noch 2:1 beträgt.

"Wir waren teilweise wie gelähmt", sagte Alba-Headcoach Israel Gonzalez: "Die Bayern haben viel, viel besser als wir gespielt. Sie haben alles besser gemacht als wir." Kapitän Luke Sikma sprach von einem "Tritt in den Hintern".

Alba kann die Meisterschaft dafür nun mit ein wenig Verspätung perfekt machen. Am heutigen Sonntag, den 19. Juni steigt Spiel vier in dieser Endspiel-Serie. Los geht es um 15 Uhr, Schauplatz ist der Audi Dome. Mit einem Erfolg wäre den Berlinern der Triumph nicht mehr zu nehmen. Sollten die Münchner aber erneut als Gewinner hervorgehen, gäbe es am Mittwoch, den 22. Juni noch ein fünftes Aufeinandertreffen.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie sich Spiel vier zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

BBL Finale FC Bayern München vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV und Livestream

So wie bereits die ersten drei Finalspiele bekommt Ihr auch das vierte Kräftemessen zwischen Bayern München und Alba Berlin live im TV und Livestream zu sehen. Einerseits nimmt sich Sport1 erneut der Ausstrahlung im Free-TV an. Übertragungsstart ist dort um 15 Uhr, abrufen könnt Ihr das Programm dann ebenso via Livestream auf sport1.de und in der App von Sport1.

Live mit dabei sein könnt Ihr zudem bei MagentaSport, wo es um 14.45 Uhr losgeht. Dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

BBL Finale FC Bayern München vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute im Liveticker

Falls Ihr bei Sport1 nirgends nicht einschalten könnt und auch keine Mitgliedschaft bei MagentaSport besitzt, dann seid Ihr hier bei SPOX richtig, falls Ihr trotzdem nichts von Bayern gegen Alba verpassen wollt. Wir haben nämlich einen Liveticker für Euch parat, mit dem Euch nichts entgeht.

BBL Finale FC Bayern München vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München - Alba Berlin

FC Bayern München - Alba Berlin Wettbewerb: Basketball-Bundesliga

Basketball-Bundesliga Runde: Finalserie, Spiel 4

Finalserie, Spiel 4 Datum: 19. Juni 2022

19. Juni 2022 Beginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Audi Dome, München

Audi Dome, München TV: Sport1 , MagentaSport

, Livestream: Sport1 , MagentaSport

, Liveticker: SPOX

BBL Playoffs: Der Spielplan im Finale