Alba Berlin empfängt den FC Bayern München zum entscheidenden dritten Spiel im BBL-Finale. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Alba Berlin kann heute bereits im dritten Spiel das Ding klar machen und sich erneut zum Deutschen Basketball-Meister krönen. Der FC Bayern München wird jedoch etwas dagegen haben und ein 3:0 verhindern wollen. Wer von den Finalisten kann sein Ziel erfüllen? Im Liveticker von SPOX lässt sich die Partie verfolgen.

Alba Berlin vs. FC Bayern München: BBL Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es sieht gut aus für den amtierenden Meister Alba Berlin. Die Hauptstädter, die in diesen BBL-Playoffs noch kein einziges Spiel verloren haben, stehen kurz vor der nächsten Meisterschaft und führen die Finalserie gegen den FC Bayern München mit 2:0 an. Um auch perfekt zu bleiben, muss heute im dritten Spiel ein Sieg her. Die ersten beiden Spiele gewann Berlin doch sehr komfortabel (Spiel 1: 86:73, Spiel 2: 71:58).

Vor Beginn: Das Duell geht um 19 Uhr los, gespielt wird in der Mercedes-Benz Arena in der deutschen Hauptstadt Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 3 bei den BBL-Finals zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München.

Alba Berlin vs. FC Bayern München: BBL Playoffs heute im TV und Livestream

Auch Spiel 3 der BBL-Finals könnt Ihr bei Magenta Sport live und in voller Länge verfolgen. Beim Pay-TV-Sender geht die Übertragung diesbezüglich um 18.45 Uhr los. Als Kommentator eingesetzt wird Benni Zander, Experte ist Denis Wucherer. Die Kosten für das Magenta-Sport-Abo variieren: Telekom-Kunden zahlen monatlich 4,95 Euro, Nicht-Telekom-Kunden dagegen 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 16,95 Euro pro Monat (Jahresabo).

Neben Magenta Sport bietet jedoch auch Sport1 das Duell zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München live an - und zwar im Free-TV. Nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream wird das Spiel von Sport1 übertragen.

