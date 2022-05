Basketball EM 2022: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Mit einem Jahr Verspätung findet 2022 die nächste Basketball-Europameisterschaft statt. Wann genau und wo wird das Turnier ausgetragen? SPOX liefert die Informationen, auch hinsichtlich der Übertragung der EM im TV und Livestream.

Eigentlich hätte sie schon längst gespielt worden sein, die insgesamt 41. Europameisterschaft im Basketball. Geplant war das Turnier ursprünglich für den Zeitraum zwischen dem 2. und dem 19. September 2021, rückte der Weltbasketballverband FIBA von diesem Vorhaben allerdings ab und verschob die EM gleich um ein ganzes Jahr.

Der Grund hierfür ist schlicht, dass die Olympischen Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie von 2020 auf 2021 (23. Juli bis 8. August) verlegt wurde und die Zeit bis zum Beginn der Basketball-EM folglich zu kurz gewesen wäre.

Basketball EM 2022: Ort, Datum, Termin

Daher findet dieses Turnier erst 2022 statt. Um genauer zu sein: Zur Sache geht es zwischen dem 1. und dem 18. September. Ausgetragen wird die Europameisterschaft in vier Ländern: Deutschland, Italien, Tschechien und Georgien richten das Turnier aus.

In Deutschland sind Berlin und Köln die Schauplätze, in Italien ist es Mailand, in Tschechien die Hauptstadt Prag und in Georgien die Hauptstadt Tiflis. Die Finalrunde wird im K.-o.-System in der Berliner Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

© getty Um diese Trophäe geht es bei der Basketball-EM.

Basketball EM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Auch wenn die EM 2022 noch ein paar Monate entfernt ist, steht bereits fest, wo sie sich live im TV und Livestream verfolgen lassen wird. MagentaSport, der Pay-TV-Angebot der Telekom, nimmt sich der Übertragung der FIBA EuroBasket 2022 an.

Ohnehin liegen die Rechte an den großen internationalen Turnieren relativ langfristig bei MagentaSport. Auch die EuroBasket 2025 läuft dort, ebenso wie die WM 2023, die EuroLeague bis 2023 und Spiele der deutschen Nationalmannschaft bis Ende 2023.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Wichtig zu wissen ist hierbei aber auch: Das erste Jahr ist für Euch als Kunden erst einmal kostenfrei.

Als bisherige Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

Basketball EM: Die letzten fünf Gewinner

Die Europameisterschaft im Basketball wird üblicherweise im Zweijahresrhythmus und in den ungeraden Jahren bestritten. Amtierender Titelträger ist Slowenien nach dem Triumph im Jahr 2017. Von den letzten fünf Turnieren gingen drei an Spanien.