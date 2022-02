Deutschland spielt in der Qualifikation zur Basketball-Weltmeisterschaft 2023 heute in Israel. Hier könnt ihr die Partie des 3. Spieltags der 1. Qualifikationsrunde im Liveticker verfolgen.

In der 1. Qualifikationsphase zur Basketball-WM 2023 spielt Deutschland in Israel. Bringt das DBB-Team dem Tabellenführer die erste Niederlage bei? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von dem Spiel.

Basketball - Israel vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die deutschen Basketballer steht das erste von zwei Länderspielen gegen Israel an. In Tel Aviv steht die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert mit der Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe D unter Druck. Auch mit Blick auf die zweite Qualifikationsphase wäre ein Sieg äußerst wertvoll. Am Montag treffen Deutschland und Israel in Heidelberg erneut aufeinander.

Vor Beginn: Der Tipoff zur Partie des 3. Spieltags der 1. Qualifikationsrunde erfolgt um 13.30 Uhr in Tel Aviv.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifikationsspiels zur Basketball-WM 2023 zwischen Israel und Deutschland.

Basketball - Israel vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Israel vs. Deutschland wird heute kostenlos im TV und im Livestream übertragen - und zwar von MagentaSport. Die Übertragung mit Kommentator Sebastian Ulrich und Experte Dennis Wucherer beginnt um 13.15 Uhr.

Der Livestream zum Spiel kann auf magentasport.de oder über die App auf diversen Endgeräten (PC, Notebook, Tablet, Smart-TV, ...) abgerufen werden. Kunden von MagentaTV können das Spiel mit selbstverständlich über den Receiver auch im TV sehen.

Basketball: Die Tabelle der Qualifikationsgruppe D