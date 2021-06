Basketball: Bayern dicht vor dem Finaleinzug in den BBL-Playoffs

Auf dem Weg zum erhofften Double fehlt Pokalsieger Bayern München in der Basketball Bundesliga (BBL) nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale. Im dritten Spiel des Play-off-Halbfinales gegen die MHP Riesen Ludwigsburg holte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri einen 81:78 (37:39)-Zittersieg und führt in der Best-of-five-Serie 2:1. Damit haben die Bayern zwei Matchbälle.

"In den letzten zwei Minuten haben wir den Stecker gezogen", sagte der Italiener Trinchieri bei MagentaSport. In der späten Saisonphase mit vielen Spielen in den Beinen könne man aber "nicht glänzen, nur Siege zählen. Ein Sieg ist ein Sieg."

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit Probleme, hielten das Spiel aber vor allem wegen ihrer guten Dreierquote (58 Prozent) offen. Im dritten Viertel zogen die Bayern um die Topscorer Vladimir Lucic und Wade Baldwin (beide 22 Punkte) durch einen 13:0-Lauf etwas davon. Ludwigsburg, bestes Team der Hauptrunde, stemmte sich vergeblich gegen die zweite Niederlage nacheinander. Bester Werfer der Gäste war Liga-MVP Jaleen Smith (29 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists).

Durch den Erfolg können die Münchner zu Hause alles klar machen. Das vierte Spiel findet am Freitag (20.30 Uhr) erneut im Audi Dome statt. Sollten die MHP Riesen gewinnen, fällt die Entscheidung am Sonntag (15.00/beide MagentaSport) in Ludwigsburg. Die Bayern können zum zweiten Mal nach 2018 das Double aus Meisterschaft und Pokal holen.