In der Finalserie der BBL zwischen den Basketballern des FC Bayern München und Alba Berlin findet heute das dritte Spiel statt. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

In der Basketball-Bundesliga steigt heute das dritte Finalspiel zwischen Bayern München und Alba Berlin. Welches Team geht mit 2-1 in Führung? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 3 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem heutigen dritten Finalspiel geht es bereits am morgigen Sonntag ebenfalls in München mit dem vierten weiter (15 Uhr). Ein mögliches fünftes Finalspiel wäre am Dienstag in Berlin (19 Uhr). Im Vorjahr krönte sich Alba Berlin allerdings im verkürzten Finalturnier zum deutschen Meister, Bayern schied schon im Viertelfinale gegen Ludwigsburg aus.

Vor Beginn: Das erste Finale am vergangenen Mittwoch entschied Alba Berlin für sich, einen Tag später gelang den Bayern-Basketballern der Ausgleich. Beim Stand von 1-1 kann sich der Sieger in der Best-of-five-Serie zwei Chancen zum Titelgewinn erspielen

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zu Spiel drei im Finale der BBL zwischen Adem FC Bayern München Basketball und Alba! Tip-off ist um 15 Uhr, gespielt wird im Audi-Dome in München. 1300 Zuschauer dürfen sich die Partie dort ansehen.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 3 heute im Live im TV und im Livestream

Spiel drei zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin gibt es auch heute nur bei Magenta Sport live und in voller Länge zu sehen. Das Sportpaket der Telekom zeigt das Duell dabei unter anderem im Pay-TV mit Moderator Jan Lüdeke, Kommentator Sebastian Ulrich und Experte Alex Vogel. Dazu stellt Magenta Sport auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Zum kostenpflichtigen Livestream von MagentaSport mit allen Informationen geht es hier: MagentaSport.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Die Serie im Überblick